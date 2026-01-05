Guehi(C)Getty Images
A Liverpool után a Manchester City is leigazolná az angol védőt

Nyáron majdnem a Liverpoolhoz igazolt, most ismét egy topcsapathoz kerülhet.

A Manchester Cityben köthet ki a Crystal Palace angol válogatott védője, Marc Guehi. A BBC szerint Pep Guardiola csapata lett az elsőszámú kérője Guehinek, miután Josko Gvardiol és Ruben Dias is lesérült a Cheslea elleni bajnoki mérkőzésen. 

Rajtuk kívül John Stonesra sem számíthat hasonló okokból a katalán mester, ezért szeretné megerősíteni a védelem tengelyét a City. 

Igaz, a vezetőség egyelőre megvárja, hogy mennyire súlyos a két frissen kidőlt játékos sérülése, és annak fényében dönt majd Guehi szerződtetéséről. A portál azonban úgy tudja, hogy az Égszínkékek érdeklődése fokozódott, és akár már a téli átigazolási időszakban aláírhat a 26-szoros angol válogatott labdarúgó. 

Sajtóhírek szerint a Crystal Palace játékosa nyáron majdnem a Liverpoolhoz igazolt, sőt, már az orvosi vizsgálaton volt, amikor visszarendelte a londoni klub. Ennek oka az volt, hogy a Palace nem talált megfelelő helyettest a belső védő posztra. 

Csakhogy a szezon végén lejár a szerződése, így egyedül a télen engedhetné el átigazolási díj ellenében jelenlegi csapata. 

Az FA Kupa-címvédő csapatkapitánya így alapember volt az őszi szezon folyamán, mindössze egy Premier League-mérkőzést hagyott ki, azt is bokasérülés miatt. 

