Volt itt minden: a Liverpool egy őrült mérkőzést húzott be Londonban!

A 30. percben Xavi Simons rúgott oda Virgil van Dijknak, amiért John Brooks játékvezető először csak sárga lapot adott, de a videóbíró kihívta a bírót, aki a videófelvételek megnézse után felülbírálta korábbi döntését és piros lapot a Tottenham középpályásának. Meglehetősen korán emberelőnybe kerültek a vörösök.

Az 57. percben megtört a jég, egy magasan megszerzett labda után Florian Wirtz ugratta ki Alexander Isakot, a Liverpool svéd csatárja pedig nem kegyelmezett, elrúgta Guglielmo Vicario mellett a labdát (0-1). A csereként beállt Isak belesérült a lövésébe, le kellett cserélni.

A 64. percben Kerkez Miloson pattant meg Randal Kolo Muani lövése, a játékszer végül a kapufára hullott rá.

A 67. percben Jeremie Frimpong megpattanó beadása után Hugo Ekitiké fejelt Vicario kapujába (0-2).

A 83. percben egy kapu előtti kavarodás után Richarlison elé pattant a labda, a Spurs brazil támadója pedig kilőtte a jobb alsó sarkot (1-2). A Tottenham gólja után RIcharlison és Szoboszlai Dominik összeszólalkoztak, amiért a magyar játékos megkapta az ötödik sárga lapját a félszezonban, vagyis eltiltás miatt kénytelen lesz kihagyni a Wolverhampton elleni bajnokit.

A 93. percben Cristian Romero megrúgta Ibrahima Konatét, amiért a Spurs csapatkapitánya megkapta a második sárga lapját, kilenc főre fogyatkozott az észak-londoni gárda.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool 2-1-s sikert aratott egy őrült mérkőzésen Londonban.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.