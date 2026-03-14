Többé már nem Kovács Zoltán a Diósgyőr sportigazgatója!

Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a Kazincbarcika elleni 4-0-s hazai vereség után rengeteg támadást, fenyegetést kapott az interneten, ezért amellett döntött, hogy távozik DIósgyőrből.

Ahogy pénteken már beszámoltunk róla, a DVTK hazai pályán 4-0-s vereséget szenvedett a Kazincbacika ellen a borsodi derbin. Az Ultras Diósgyőr a mérkőzés után kemény hangvételű nyíltlevelet fogalmazott meg, ahol Kovács Zoltán sportigazgatót súlyosan megfenyegette, a sportvezető ezután döntött a távozás mellett. 

Mi történik a Diósgyőrnél?

A Diósgyőr jelenleg a 11., kieső helyen áll a bajnokságban, három pontra a biztos bennmaradást jelentő 10. helytől. A klubvezetés rengeteg kritikát kapott az elmúlt félévben, többek között azért is, amiért nem menesztette Vladimir Radenkovics vezetőedzőt. Kovács Zoltán sportigazgató a Budapest Honvéd elleni Magyar-kupa búcsú után végül egy héttel ezelőtt kirúgta a szerb vezetőedzőt, és Nebojsa Vignjevics nevezte ki a csapat élére, azonban az új edző sem tudott egyelőre érdemi változást hozni a csapat játékában, az MTK elleni 0-0-s bemutatkozás után pénteken 4-0-s pofonba szaladt bele a Kazincbarcika ellen Miskolcon. 

Forrás: Blikk

