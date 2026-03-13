Áll a bál a DVTK-nál: vereség, ingyenjegyek és a diósgyőri foci halála

DVTK-Kazincbarcika mérkőzéssel kezdődött az NB I 26. fordulója pénteken, amely nemcsak keleti derbi volt, hanem kiesési rangadó is egyben. A hazai pályán játszó Diósgyőr a 11. helyről várta a találkozót, amelyen a 12. KBSC arcpirító, 4-0-s vereséget mért rá.

Hogyan vesztette el a kiesési ragadót a DVTK?

Már az első 45 perc végén 0-2-t mutatott az eredményjelző Bódog Tamás csapatának. A DVTK nehéz helyzetét tovább tetézte Liam Colley, aki az 56. második sárga lappal kiállította magát. A hajrában még két gólt kapott a Diósgyőr, amelynek szurkolói csoportja, az Ultras Diósgyőr ezt az összecsapást is bojkottálta - már fordulók óta erre buzdítja az összes nézőt.

Mit írtak a szurkolók?

Az ultrák a lefújást követően, a közösségi oldalukon üzentek a piros-fehérek sportigazgatójának, azzal vádolva a vezetőséget, hogy ingyenjegyeket osztogattak azért, hogy ne legyen annyira látványos a nézők távolmaradása.

Az írást alább változtatás nélkül közöljük:

"TAKARODJATOK DIÓSGYŐRBŐL!!! Kovács, "kifújjuk az orrodat" mi is úgy, mint a csapatodnak a Kazincbarcika!!! Lesz benne részed, ne aggódj! A pályán: nulla tartás, a lelátón pedig a vezetés kozmetikázza a számokat. Ingyenjegyekkel teleszórni a városi iskolákat, dolgozói családtagokat kivezényelni a lelátóra. SZÁNALOMGYÁR. EZT TUDJÁTOK, SEMMI TÖBBET! SZÉGYENT HOZTOK CSAK A KLUBRA!!!

Hosszú szenvedés után, Diósgyőrben 2026. március 13-án, pénteken meghalt a foci..."

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy a diósgyőri szurkolók a stadion előtt tüntetve követelték Vladimir Radenkovic vezetőedző és Kovács Zoltán sportigazgató lemondását még 2025 decemberében. Azóta az előbbi ugyan megtörtént, de a drukkerek nem engednek a követeléseikből, és Kovácsot sem szeretnék tovább látni a klub kötelékében.

