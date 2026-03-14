A Kazincbarcika 4-0-s győzelmet aratott a DVTK ellen az NB I 26. fordulójában péntek este Misckolcon. A kazincbarcikai játékosok és a szakmai stáb pedig jól megünneplte, hogy kiütötte a borsodi riválist, az öltöző szinte visszhangzott a játékosok ünneplésétől, amiből Kuttor Attila vezetőedző is kivette a részét – derült ki a KBSC hivatalos Instagram-oldalára feltöltött videóból:

A mérkőzés egyébként a diósgyőri sportigazgató, Kovács Zoltán állásába került, aki lemondott a csúfos zakót követően.





