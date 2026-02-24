Kemény üzenetet fogalmazott meg az Ultras Diósgyőr a csapat vezetőedzője felé

Nem csillapodnak a kedélyek Diósgyőrben, miután a csapat ultrái egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg a csapat vezetőedzője és sportigazgatója felé.



Az oldal egy képet osztott meg, melyen a DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovics azt nyilatkozza: "Ha továbbra is így játszunk, pozitív vagyok, hogy erősebb csapatként térünk vissza és elkezdjük gyűjteni a három pontokat.



Ez nem nyerte el, az ultrák tetszését, mely a tabellára tekintve meglehetősen jogosnak tűnik...



"Mester"! Ismerős mondatok. Hétről hétre, meccsről meccsre halljuk ezeket.Közben csak mi látjuk a valóságot? Továbbra is vonal alatt, kieső helyen áll a Diósgyőri VTK a bajnokságban. Ebben a szezonban a legmélyebben járunk. Ez pedig folyamatosan ráég itt mindenkire a klubnál! 10 meccs maradt. Megint számolgatni kell, mint oly sokszor az elmúlt jó pár évben. Legalább 4-5 győzelem kellene a bennmaradáshoz. Nem „pozitív hozzáállás”, nem „biztató jelek”, hanem minimum 15 pont. Azaz igen, győztes, hárompontos meccsek! Sorozatban! A címer súlya nem lesz könnyebb attól, hogy kimondjuk: „jó úton járunk”. A szurkolók nem állandó magyarázkodást várnak, hanem végre eredményt! Továbbra is tartjuk: ha nincs változás, nem lesz fordulat sem! Radenkovics Out! Kovács követheted!





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.