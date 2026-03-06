HIVATALOS: kirúgta Radenkovicsot a Diósgyőr, már meg is van az utódja!

Ahogy tegnap beszámoltun róla, a DVTK 1-0-a vereséget szenvedett a másodosztályú Budapest Honvéd otthonában, és kiesett a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A Nemzeti Sport információi szerint a MK-búcsú után a diósgyőriek menesztették Vladimir Radenkovics vezetőedzőt, a hétvégi, MTK elleni bajnokin már nem a szerb szakember irányítja a csapatot.

Már meg is van Radenkovics utódja

Sajtóhírek szerint a DVTK már meg is egyezett Radenkovics utódjával, a miskolci klub hamarosan bejelenti majd a szerb edző távozását, és az új vezetőedző kilétét is.

Sajtóhírek szerint Nebojsa Vignjevics, az Újpest korábbi vezetőedzője lehet Radenkovics utódja. Az 57 éves szerb tréner legutóbb a görög másodosztályú Iraklis Thessaloniki csapatát irányította.

Korábban Srdjan Blagojevics neve is felmerült, mint lehetséges utód jelölt, állítólag a klub februárban fel is vette a kapcsolatot az 52 éves edzővel, de vele nem sikerült megegyezniük.

A Diósgyőr az életéért küzd

A vasárnapi bajnoki kulcsfontosságú lesz a DVTK-nak, hiszen pont ahhoz az MTK-hoz látogatnak, akivel ádáz harcot folytatnak a bennmaradásért. Az MTK 26 ponttal a 10. helyen áll, míg a Diósgyőr két ponttal lemaradva a már kieső, 11. helyen.

A diósgyőri szurkolók már hetek, sőt hónapok óta Radenovics távozását követelik, a pocsék eredmények miatt pedig a legnagyobb szurkolói csoportok bojkottot hirdettek az elmúlt fordulókban.

Frissítés! (11:30)

A DVTK hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy Radenkovics távozik a miskcoli gárda kispadjáról.

Kovács Zoltán sportigazgató elárulta, hogy miért távozott Radenkovics a Diósgyőrtől

- Az eredmények elmaradása ellenére a mért adatok és a mérkőzések képe alapján sokáig kitartottunk Vladimir Radenković mellett, akit kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartunk, azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I.-es tagság megőrzése lehet a célunk - fogalmazott Kovács Zoltán sportigazgató. - Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szerencsés az időzítés, azonban lépnünk kellett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk a vezetőedzővel. Ezzel párhuzamosan újabb szakaszába lépett a potenciális utódjával folytatott tárgyalássorozat, akinek nemsokára bejelentjük a személyét.

- Összesen négy évet töltöttem Diósgyőrben, bátran nevezhetem Miskolcot a második otthonomnak - búcsúzott Vladimir Radenković. - Köszönöm a klubvezetés és a klub összes dolgozójának a támogatását, és sajnálom, hogy ez az idény nem úgy alakult, ahogy terveztük, de így is számtalan szép emléket viszek magammal. Sikeres folytatást kívánok a csapatnak és a klubnak, bízom benne, hogy sok örömet okoznak a szurkolóknak!

Vladimir Radenković három időszakban vett részt a DVTK szakmai stábjának munkájában. Összesen 159 mérkőzésen ült a diósgyőri kispadon (vezetőedzőként 65, másodedzőként 94 találkozó). Ez azt is jelenti, hogy élvonalbeli bajnoki mérkőzésen csak Szabó Géza, Tomecskó József, Csapkay Károly és dr. Puskás Lajos irányította több alkalommal a DVTK-t.

Még 2013-ban Szivics Tomiszláv stábjával érkezett Diósgyőrbe, és másodedzőként vette ki a részét a Ligakupa-győzelemből és a Magyar Kupa döntőjéig tartó menetelésből, valamint az Európa Liga selejtezőjében lejátszott felejthetetlen mérkőzésekből.

2024 elején vezetőedzőként tért vissza, és az első évben a 6. helyre hozta be a csapatot a bajnokságban. A következő ősszel még ezen is tudott javítani, a 3. helyen telelt a csapat. A folytatás azonban másként alakult, tavasszal mindössze három mérkőzés után távozni kényszerült.

2025 nyarától ismét a szerb sportszakember kezébe került az irányítás, ám nem tudta a mezőny első felébe kormányozni a DVTK csapatát. A MOL Magyar Kupában a Paksot még sikerült bravúrral búcsúztatni, azonban a Honvéd útját állta a diósgyőri álmoknak.

Köszönjük az emlékezetes győzelmeket, és a további pályafutásához sok sikert kívánunk!

Vladimir Radenković a DVTK szakmai stábjában

Vezetőedzőként

57 bajnoki mérkőzés

8 Magyar Kupa-mérkőzés

Másodedzőként

55 bajnoki mérkőzés12 Magyar Kupa-mérkőzés21 Ligakupa-mérkőzés

6 Európa Liga selejtező



