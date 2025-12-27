Bár a Chelseat nem sújtja brutális sérüléshullám, többek között a csapat legnagyobb ásza, Cole Palmer is az elmúlt pár hétben tért vissza sérüléséből, viszont mindenki vagy a védelemből vagy a védekező középpályáról hiányzik, ami nem könnyíti meg Maresca dolgát a szombat esti bajnoki előtt.

A Chelsea vezetőedzője a klubhonlapnak megerősítette, hogy Jorrel Hato megsérült a Newcastle United elleni bajnokin (2-2), így az Aston Villa elleni mérkőzésen nem fog tudni pályára lépni. A 19 éves holland belső védő a bemelegítés során ütközött az egyik csapattársával, a kispadra még le tudott ülni a Szarkák elleni rangadón, azonban úgy néz ki, hogy sérülése komolyabb a vártnál.

Maresca Hatón kívül nem számíthat Levi Colwill, Dario Essugo, Romeo Lavia és a doppingolás miatt eltiltott Mihajlo Mudrik játékára sem.

Az olasz tréner azonban jó hírt is közölt, ugyanis a sérüléséből felépülő Jamie Gittens újra bevethető lesz az Aston Villa ellen.

További jó hír a Chelsea szimpatizánsainak, hogy Maresca karácsony előtt megerősítette, hogy Cole Palmer visszanyerte régi formáját, így a csapat nélkülözhetetlen játékmestere ismét teljes terhelést kaphat, és akár 90 percet is pályán lehet a birminghamiak ellen.

A Chelsea magyar idő szerint szombaton 18:30-kor fogadja az Aston Villát a Stamford Bridge-en, a találkozót IDE KATTINTVA élőben követheted.



