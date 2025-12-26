A kétszeres aranylabdás középpályás nemcsak a pályán számít meghatározó figurának, hanem világszerte az egyik legismertebb női futballista is: több mint 5,3 millióan követik a közösségi oldalakon, és olyan globális márkák nagykövete, mint a Nike, az Allianz, a Spotify vagy az Oakley. Emellett saját alapítványt is működtet.

Putellas életútját korábban már feldolgozta egy dokumentumfilm, ezúttal azonban egy nagyjátékfilm készül róla Alexia címmel. A Marca információi szerint a bemutatót 2027 első felére tervezik.

A körülbelül másfél órás alkotás egy futballért élő lány történetét meséli el, aki szembeszáll a társadalmi előítéletekkel, az anyagi akadályokkal és a női labdarúgást övező sztereotípiákkal. Minden erejével azon dolgozik, hogy álma valóra váljon, és hivatásos játékos legyen.

A film mintegy hárommillió eurós költségvetéssel készül, a forgatás már zajlik, és a munkálatok a jövő évben is folytatódnak.

