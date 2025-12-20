Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Újabb fontos pontokat bukott el a Chelsea

A Chelsea 2-2-s döntetlent játszott a Newcastle United otthonában a Premier League 17. fordulójában szombat kora délután.

A Newcastle United kezdte jobban a mérkőzést, Jacob Murphy jobb oldali beadására Anthony Gordon érkezett, az angol szélső akrobatikus mozdulatát még Robert Sánchez kapus védeni tudta, azonban a kipattanó Nick Woltemade elé pattant, aki az ötösről a félig üres kapuba passzolt (1-0). 

A 20. percben Gordon bal oldali beadására Woltemade érkezett, és egy remek pöcköléssel ismét a Chelsea kapujába juttatta a labdát (2-0).

A második félidőre elszántabban jöttek ki a londoni kékek, aminek hamar meg is lett ar eredménye, Reece James szabadrúgásból volt eredményes a 49. percben.

A 66. percben Sánchez hosszú labdája után Joao Pedro fordult le Malick Thiaw-ról, és mehetett egy az egyben Aaron Ramsdale-re, a brazil támadó pedig higgadtan a bal alsóba gurította a labdát (2-2).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 2-2-s döntetelennel zárult a találkozó.

A pontosztozkodásnak igazán egyik csapat sem örülhetett: a Newcastle ugyan az egy ponttal feljött a tabella 11. helyére, de csak egy pozíciót javított, míg a Chelsea elszalasztotta az esélyt, hogy közelebb zárkózzon az éllovas Arsenalhoz, valamint az üldöző Manchester Cityhez és az Aston Villához, így négy pontos hátránnyal maradt a negyedik helyen a birminghamiek mögött.

