A Barcelona pénzügyi helyzete – valóban túl a válságon?

Messi utolsó csekkje

A klubot majdnem romba döntő bérköltségek korszaka végleg lezárult. 2025 júniusában a klub kifizette az utolsó részletet is a játékosok felé fennálló halasztott munkabér-tartozásokból. Ezzel végre pont került a Lionel Messi távozása körüli pénzügyi hercehurca végére is – írja Chris Weatherspoon (The Bookkeeper) a Barcelona pénzügyi helyzetével foglalkozó elemzésében.

A Bartomeu-korszak felelőtlen bérkerete után a Hansi Flick-féle fiatal keret már fenntarthatóbbnak bizonyul. A bérek az árbevétel 52%-ára csökkentek, ami 12 éves rekordalacsony szint, és bőven megfelel az UEFA elvárásainak.

A könyvelés művészete

A vagyontárgyait hiába értékesítette a klub, nem jelentett azonnali megoldást. A hírhedt Barca Vision (a Barcelona digitális termékeiért felelős leányvállalat – a szerk.) eladása körüli elszámolási viták például jelentős értékvesztést eredményeztek a mérlegben.

A klub korábban optimistán árazta be digitális üzletágát, de a vevők nem fizettek időben. Bár a klub napi működéséből származó nyereség újra pozitív lett, a rendkívüli tételek és az elmaradt bevételek miatt a nettó mérleg még mindig törékeny.

Spotify Camp Nou

A stadionhelyzet 2025 végére rendeződni látszik, de a pénzügyi hatások felemásak. A csapat már a felújított stadionban játssza mérkőzéseit, így decemberben is hazai pályán fogadta ellenfeleit. A stadion viszont egyelőre korlátozott, körülbelül 45-50%-os kapacitással üzemel. Ez azt jelenti, hogy bár a jegybevételek megugrottak a Montjuic-korszakhoz képest, a tervezett évi 250 millió eurós bevételtől még messze van a klub.

Az Espai Barca (ingatlanfeljesztési) projekt finanszírozására felvett hitelek miatt a klub bruttó adósságállománya 1,45 milliárd euró. Ez a teher évtizedekig meghatározza majd a mozgásteret a katalánoknál.

A La Masia mint gazdasági tőke

Weatherspoon elemzésének legérdekesebb pontja a keret könyv szerinti értékének és piaci értékének különbsége. Mivel Lamine Yamal, Gavi vagy Pau Cubarsí saját nevelésű játékosok, a mérlegben szinte nulla értékkel szerepelnek (nincs utánuk értékcsökkenési leírás). Piaci értékük azonban összesen több mint 1 milliárd euróval haladja meg a könyvelésben szereplő adatokat. Ez a „rejtett tartalék” adja a Barcelona valódi erejét és garanciáját a hitelezők felé.

Mi várható a 2026-os választások előtt?

A Barcelona már nem a csőd szélén tántorog, de még nem is a régi önmaga. Joan Laporta elnöksége a 2026-os választások előtt mindent egy lapra tett fel: a stadion mielőbbi teljes megnyitását és a Nike-val kötött, minden korábbinál jövedelmezőbb szponzori szerződést.

A klub gazdasági értelemben „túlélő üzemmódból” átváltott „növekedési üzemmódba”, de a hitelezők és az UEFA továbbra is árgus szemekkel figyelik minden lépésüket.

Forrás: The Athletic – Chris Weatherspoon