Nem kímélte Alexander Isakot a Bayern München legendája- szerinte Harry Kane 250 millió eurót ér

Ha a Bayern München megnyeri a hátralévő hét Bundesliga-mérkőzését, a bajor sztárcsapat 91 ponttal beállítja a legendás, 2012/2013-as szezonban felállított saját rekordját. Bármi is történjen, a Bayern történelmi úton jár: az 1972-es, 101 gólos álomhatártól jelenleg mindössze négy találatra vannak.
De nem csak csapatszinten, de egyéni fronton is csúcsdöntés készül a Bayernnél:: Harry Kane akár Robert Lewandowski legendás rekordját is túlszárnyalhatja. Az angol válogatott csapatkapitánya jelenleg 31 gólnál tart a szezonban, ami azt jelenti, hogy már csak tízet kell lőnie a lengyel csatár csúcsának beállításához. Nem csoda, hogy Uli Hoeneß, a klub tiszteletbeli elnöke mindenképpen szeretné meghosszabbítani Kane szerződését:
„Ez egy álom lenne” – nyilatkozta Hoeneß a Kicker-nek. „Nem élt a kivásárlási záradékával, ami azt jelenti, hogy 2027 nyaráig biztosan nálunk van szerződése. Amit hallok és érzek, az az, hogy ő és a családja is rendkívül jól érzi magát itt.”
Hoeneß szerint a 32 éves csatár karrierje korántsem közeledik a végéhez:
„Tökéletes profi, aki vigyáz a testére. Ezen a szinten még legalább három-négy évig képes játszani.” Hogy mindezt Münchenben teszi-e? „Soha nem tudhatod, mikor jön egy szaúdi ajánlat, és tesznek le valami őrült pénzt az asztalra...”
Hoeneß az interjúban nem tudta megállni, hogy ne osszon ki néhány gyomrost. A Bayern 95 millió eurót fizetett Kane-ért – ami Hoeneß szerint kész rablás volt:
„Nézzük a liverpooli Alexander Isakot, ő 150 millió euróba került. Ha ő megér 150-et, akkor Harry 250 milliót ér”
– utalt a Vörösök csatárára, aki hetek óta sérült, és meg sem tudta közelíteni newcastle-i formáját.
Nem csak az angol válogatott játékost tartják nagy becsben a müncheniek, nemrég arról számoltunk be, hogy a csapat francia sztárjáért, Michael Olise-ért 200 millió eurót kérne a Bayern az esetleges érdeklődőktől, és az is kiderült, a jelenleg a Tottenham Hotspurnél kölcsönben szereplő Matthys Tel hol folytathatja pályafutását.
Forrás: Der Spiegel
