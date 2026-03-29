FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
Nem kímélte Alexander Isakot a Bayern München legendája- szerinte Harry Kane 250 millió eurót ér

Uli Hoeneß, a Bayern München tiszteletbeli elnöke szókimondó nyilatkozatában szúrt oda Alexander Isaknak és a Liverpoolnak, de beszélt a bajor csapat idei rekordjairól és kirobbanó formában lévő Harry Kane-ről is.

Ha a Bayern München megnyeri a hátralévő hét Bundesliga-mérkőzését, a bajor sztárcsapat 91 ponttal beállítja a legendás, 2012/2013-as szezonban felállított saját rekordját. Bármi is történjen, a Bayern történelmi úton jár: az 1972-es, 101 gólos álomhatártól jelenleg mindössze négy találatra vannak.

De nem csak csapatszinten, de egyéni fronton is csúcsdöntés készül a Bayernnél:: Harry Kane akár Robert Lewandowski legendás rekordját is túlszárnyalhatja. Az angol válogatott csapatkapitánya jelenleg 31 gólnál tart a szezonban, ami azt jelenti, hogy már csak tízet kell lőnie a lengyel csatár csúcsának beállításához. Nem csoda, hogy Uli Hoeneß, a klub tiszteletbeli elnöke mindenképpen szeretné meghosszabbítani Kane szerződését:

„Ez egy álom lenne” – nyilatkozta Hoeneß a Kicker-nek. „Nem élt a kivásárlási záradékával, ami azt jelenti, hogy 2027 nyaráig biztosan nálunk van szerződése. Amit hallok és érzek, az az, hogy ő és a családja is rendkívül jól érzi magát itt.”

Hoeneß szerint a 32 éves csatár karrierje korántsem közeledik a végéhez:

„Tökéletes profi, aki vigyáz a testére. Ezen a szinten még legalább három-négy évig képes játszani.” Hogy mindezt Münchenben teszi-e? „Soha nem tudhatod, mikor jön egy szaúdi ajánlat, és tesznek le valami őrült pénzt az asztalra...”

Hoeneß az interjúban nem tudta megállni, hogy ne osszon ki néhány gyomrost. A Bayern 95 millió eurót fizetett Kane-ért – ami Hoeneß szerint kész rablás volt:

„Nézzük a liverpooli Alexander Isakot, ő 150 millió euróba került. Ha ő megér 150-et, akkor Harry 250 milliót ér” 

– utalt a Vörösök csatárára, aki hetek óta sérült, és meg sem tudta közelíteni newcastle-i formáját.

Nem csak az angol válogatott játékost tartják nagy becsben a müncheniek, nemrég arról számoltunk be, hogy a csapat francia sztárjáért, Michael Olise-ért 200 millió eurót kérne a Bayern az esetleges érdeklődőktől, és az is kiderült, a jelenleg a Tottenham Hotspurnél kölcsönben szereplő Matthys Tel hol folytathatja pályafutását.

Forrás: Der Spiegel


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
