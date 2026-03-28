Gadiri Camara játékosügynök az Absolut Bayernnek adott interjújában leszögezte, hogy Mathys Tel a szívébe zárta egykori klubját, a Bayern Münchent, emiatt Németországból egyetlen más együttes sem jöhet szóba az ő esetében.

"Nem tudom, hogy a Dortmund valóban le szeretné-e igazolni Telt, de őszintén egyedül a Bayernbe való visszatérés esetén jöhetne vissza Németországba. Nem tudna más német klubban játszani. Imádja a Bayernt" - hangoztatta Camara.

Mint ismert, a francia támadó 2022-ben igazolt a Stade Rennes csapatától a bajorokhoz közel 20 millió euróért cserébe.

Hiába kezdett ígéretesen a német rekordbajnoknál, Harry Kane mögött kevés játékpercet kapott, így 2025 telén a Tottenham Hotspurhöz került kölcsönbe. A Sarkantyúsok végül 2025 nyarán végleg megszerezték.

A francia játékos összesen 83 találkozón lépett pályára a Bayernben, ezeken 16 gól és hét gólpassz szerepelt a neve mellett.

