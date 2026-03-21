Negyvenhárom percig bírta az Union, aztán jött a Bayern-henger

Csaknem negyvenhárom percig bírta a nyomást a Schäfer Andrást piros lapos eltiltás miatt nélkülöző Union Berlin a Bayern München vendégeként, utána viszont a német rekordbajnok átgyalogolt ellenfelén.

Hazai helyzetből addig sem volt hiány, ám előbb egy sakk-mattig játszott akció végén Lennart Karl lőtte telibe a kapufát, majd Harry Kane lövése suhant el a bal alsó sarok mellett. Az első félidő végén viszont megtört a jég, Goretzka remek indítása után Michael Olise tolta befelé a labdát, majd hajszálpontos lövést küldött a bal alsó sarokba.

A félidő vége előtt pedig megduplázta előnyét Vincent Kompany együttese, Kimmich beadására rossz ütemben mozdult ki a vendégek kapuját őrző Oliver Baumann, Serge Gnabry pedig sokkal jobb játékos annál, minthogy elhibázzon egy gyakorlatilag üres kapus helyzetet.

A kétgólos előnyben futballozó Bayern a második félidőben félgőzzel is könnyedén növelte előnyét, előbb Harry Kane tekert 15 méterről a bal sarokba, majd a második félidőben kapufáig jutó Olise cselsorozata után Gnabry bombázott a jobb alsó sarokba.

Az Atalanta elleni 4-1-es hétközi BL-siker után ismét fölényes, 4-0-s győzelmet aratott Európa talán legjobb formában lévő együttese, így tizenkét pontra növelte előnyét a 18.30-kor pályára lépő Dortmund előtt.

