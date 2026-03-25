200 millió euró sem elég ahhoz, hogy elengedje sztárját a Bayern München

A Sport Bild beszámolója szerint a Real Madrid felméri annak lehetőségét, hogy leigazolja Olisét, Igaz, ezzel nincs egyedül, ugyanis a Liverpool és a Manchester City is azon van, hogy ajánlatot tegyen érte.

Állítólag 165 millió eurót sem sajnálnának érte a Királyiak. Florentino Pérez elnök ezt az ajánlatot egyfajta "békítő gesztusnak" szánja a meglehetősen nehézkes idei szezon után.

Csakhogy ez nem minden, mert a Vörösök Mohamed Szalah helyettesét látják a Bayern München szélsőjében, ezért akár 200 millió eurót is kiperkálnának a játékjogáért.

Noha utóbbi átigazolási díjjal Olise lehetne a Bundesliga történetének legdrágábban értékesített játékosa, a bajorok vezetősége megőrizte a hidegvérét. A sportigazgató May Eberl tisztázta a nyáron igazolt játékos övező híreszteléseket.

"Ezeket az ajánlatokat még egy pillanatig sem gondoljuk meg" – szögezte le a Sport Bildnek.

Hasonlóan nyilatkozott Jan-Christian Dreesen vezérigazgató is, aki úgy véli, Olisénak mindene megvan a münchenieknél. "Bármelyik klub is szeretné őt megszerezni, annak üzenem: aki a Bayern játékosa, pontosan tudja, hogy milyen lehetőségei vannak a klubnál."

