Bózsik Tamás

200 millió euró sem elég ahhoz, hogy elengedje sztárját a Bayern München

Több elitcsapat is megkörnyékezte Michael Olisét, de Bayern München még a sajtóban keringő magas átigazolási összegek ellenére sem szeretné eladni a francia játékosát.

A Sport Bild beszámolója szerint a Real Madrid felméri annak lehetőségét, hogy leigazolja Olisét, Igaz, ezzel nincs egyedül, ugyanis a Liverpool és a Manchester City is azon van, hogy ajánlatot tegyen érte. 

Állítólag 165 millió eurót sem sajnálnának érte a Királyiak. Florentino Pérez elnök ezt az ajánlatot egyfajta "békítő gesztusnak" szánja a meglehetősen nehézkes idei szezon után. 

Csakhogy ez nem minden, mert a Vörösök Mohamed Szalah helyettesét látják a Bayern München szélsőjében, ezért akár 200 millió eurót is kiperkálnának a játékjogáért. 

Noha utóbbi átigazolási díjjal Olise lehetne a Bundesliga történetének legdrágábban értékesített játékosa, a bajorok vezetősége megőrizte a hidegvérét. A sportigazgató May Eberl tisztázta a nyáron igazolt játékos övező híreszteléseket. 

"Ezeket az ajánlatokat még egy pillanatig sem gondoljuk meg" – szögezte le a Sport Bildnek. 

Hasonlóan nyilatkozott Jan-Christian Dreesen vezérigazgató is, aki úgy véli, Olisénak mindene megvan a münchenieknél. "Bármelyik klub is szeretné őt megszerezni, annak üzenem: aki a Bayern játékosa, pontosan tudja, hogy milyen lehetőségei vannak a klubnál."

