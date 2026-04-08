Itt a haditerv: Simeone piszkos trükkel provokálná Lamine Yamalt

A 18 éves szélső eddig négy sárga lapot gyűjtött be a BL-szezon során, így mindössze egyetlen figyelmeztetésre van attól, hogy automatikus eltiltást kapjon. Ha ez bekövetkezik, Yamal kénytelen lesz kihagyni a jövőhét keddi visszavágót a Metropolitanóban. Mivel Raphinha a combhajlító-sérülése miatt legalább még négy hétig harcképtelen, a Barca már így is elveszítette az egyik legfontosabb fegyverét a széleken. Az Atlético stábja szerint Yamal semlegesítése és esetleges eltiltatása így stratégiai prioritássá lépett elő. A két kezdő szélsője nélkül a katalánok támadójátéka jelentősen veszítene abból a képességéből, hogy megbontsa az ellenfél védelmét, különösen az Atléti otthonában, ahol a hétvégén 2-1-es győzelmet aratott a Barcelona bajnoki mérkőzésen.

A lap tudni véli, milyen startégiával küldheti ki a pályára az argentin mester az Atlético Madrid játékosait a Barcelona ellen. Diego Simeone vezetésével a madridiak intenzív, többrétegű védekezéssel készülnek Yamal ellen: a jobb szélen korai taktikai szabálytalanságokra lehet számítani, hogy azonnal megtörjék a lendületét. Ezt gyakori kettős emberfogás egészíti majd ki, arra kényszerítve a támadót, hogy háttal a kapunak, vagy kényelmetlen pozíciókban kapja meg a labdát.

A taktika része lehet az is, hogy az ilyen párharcokban dörzsölt, rutinos Atlético-játékosok "irányított provokációkkal" próbálják kizökkenteni és szabálytalanságra bírni a fiatal Lamine Yamalt, amit Simeone a múltban már többször alkalmazott eredményesen.

A hazaiak mestere, Hansi Flick természetesen ismeri az ellenfél dörzsöltségét, és külön nyomatékosította játékosának (valamint a többi, eltiltás szélén álló futballistájának), hogy őrizze meg a hidegvérét, és ne üljön fel a provokációnak. A német tréner azonban pontosan tudja, hogy az Atlético egy frusztrált, feszült Yamalt akar látni a pályán. Raphinha hiányát eközben Marcus Rashforddal próbálják kompenzálni a bal oldalon, akinek ez a meccs egyedülálló lehetőség arra, hogy bizonyítsa: hosszú távon is helye van a katalán óriásnál.

Hogy sikerül-e Simeone "mesterterve", szerda este kiderül, amikor a két csapat Barcelonában megkezdi a BL-negyeddöntős párharcát.

Forrás: SPORT

