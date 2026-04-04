Kihasználta az emberelőnyét a Barcelona, és győzött az Atlético otthonában

Ebben a szezonban negyedjére találkozott a két csapat, a bajnoki meccsen 3-1-es Barca-siker született, a Spanyol Kupában viszont 4-3-as összesítéssel az Atlético Madrid jutott a sorozat döntőjébe. A katalánok egy győzelemmel hét pontra növelhették volna az előnyüket a Mallorcától vereséget szenvedő Real Madrid előtt, a Matracosok pedig a dobogóra léptek volna fel egy sikerrel.

Az első negyed órában három nagy helyzet is született, ám Griezmann egy, Fermín két lehetőséget is elpuskázott. Fél óra után ismét Griezmann került ziccerbe, de mellé lőtt, majd Yamal találta el a kapufát. A 39. percben aztán megszerezte a vezetést az Atléti, Giuliano Simeone kapott pontos indítást, majd kilőtte a bal felső sarkot, 1-0. Nem örülhetett sokáig a hazai csapat, Dani Olmo és Marcus Rashford kényszerítője után az angol volt eredményes, 1-1. A félidő hosszabbításában aztán megfogyatkozott az Atlético Madrid: egy indítás után Yamal tört volna a kapura, ám Nico González már sárga lappal a birtokában buktatta, amiért megkapta a második figyelmeztetését is. Végül a VAR közbeszólt, és González azonnali piros lapot kapott egyértelmű gólhelyzetben történő szabálytalanság miatt.

A második félidő első percében aztán kiegyenlítődhetett volna a létszám: Gerard Martín, ahogyan elrúgta a labdát, a tovább lendülő lába csúnyán eltalálta Almadát, amiért a bíró egyből kiállította a Barcelona védőjét. Csakhogy a VAR itt is közbeszólt, Busquets játékvezetőt kihívták az eset visszanézésére, és végül csak sárga lapot kapott Martín. Innentől a katalánok beszorították Diego Simeone csapatát, egy óra elteltével Yamal szerezhetet volna gólt egy szóló után, de nem sokkkal mellé lőtt. Ezután Ferrán Torres két lövését védte bravúrral Musso hetven perc után, ami a 87. percben már nem sikerült: Cancelo lövését ugyan védte az argentin kapus, ám a kipattanó Lewandowskira vágódott, róla pedig a kapuba, 1-2.

A Barcelona győzelmével hét pontra növelte az előnyét a tabellán a Real Madrid előtt, az Atlético Madrid maradt a negyedik helyen a spanyol pontvadászatban. A két csapat összecsap még a Bajnokok Ligájában, az első meccset április 8-án, szerdán rendezik a Camp Nou-ban, a visszavágót április 14-én, kedden játszák a Matracosok otthonában.

La Liga, 30. forduló

Atlético Madrid 1-2 Barcelona

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.