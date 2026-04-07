Kiderült, kire rágott be annyira Lamine Yamal, hogy nem ünnepelte a Barca győztes gólját

A Mundo Deportivo beszámolója szerint Lamine Yamal, a Barcelona sztárjának frusztrációja a Metropolitanóban José Ramón de la Fuentének, a csapat kapusedzőjének és stratégiai vezetőjének szólt. Huszonnégy órával az Atlético Madrid–Barcelona LaLiga-rangadó után a spanyol lap arról számolt be, hogy a fiatal tehetség azért hagyta el a pályát dühösen, és azért nem ünnepelte Robert Lewandowski mindent eldöntő gólját, mert összezördült az edzői stábbal.

A lap szerint Yamal a második félidőben egyre idegesebbé vált, miután a csapat stratégiai igazgatója az oldalvonalról folyamatosan instruálta, majd felelősségre vonta őt, amiért egy helyzetnél kapura lőtt ahelyett, hogy passzolt volna. Ezt a döntést egyébként néhány csapattársa, például Ferran Torres és Lewandowski is zokon vette a pályán, pedig a meccs korábbi szakaszában a Barcelona támadója sorra osztogatta a jobbnál jobb labdákat a társaknak, ám azokból rendre nem született gól.

Az idő egyre fogyott, a 85. percben 1-1 volt az állás, amikor Yamal úgy döntött, hogy passz helyett maga fejez be egy akciót. Ekkor De la Fuente látványosan gesztikulálva kérte számon a fiatal támadót az oldalvonal mellől. Ennek az afférnak lett az egyenes következménye, hogy Lamine Yamal dacból egyáltalán nem ünnepelte a lengyel csatár későbbi győztes gólját.

A történet a lefújás után is folytatódott: a támadó dühösen hagyta el a pályát, és amikor Hansi Flick vezetőedző megpróbált gratulálni neki, Yamal egy kézmozdulattal csak hátrafelé, De la Fuente irányába mutatott. A stratégiai edző ezután szorosan követte a játékost az öltözőfolyosóra, hogy rendezzék a sorokat.

Győzelmével a Barcelona hétpontos előnybe került a Mallorcán vereséget szenvedő Real Madriddal szemben nyolc fordulóval a bajnokség zárása előtt.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.