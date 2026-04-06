A Barcelona sérült brazil sztárja visszatért a katalán fővárosba

Raphinha sérülése

Az FC Barcelona szélsője, Raphinha újra Barcelonában van a Brazíliában eltöltött néhány napos pihenője után. A katalán csapat kulcsjátékosa a brazil válogatott Franciaország elleni barátságos mérkőzésen szenvedett sérülést a jobb combizomában, a második félidőre már ki sem jött az öltözőből. Raphinha a sérülésével kapcsolatos előrejelzések szerint öt hétig nem léphet pályára, ami érzékeny veszteség a Barcelona számára a szezon kulcsfontosságú időszakában.

A visszatérés kitűzött dátuma

A klub célja, hogy Raphinha Hansi Flick rendelkezésére álljon a Real Madrid elleni El Clásico alkalmával, amelyre május 10-én, vasárnap kerül sor a Barcelona otthonában, a Camp Nouban. A szuperrangadó presztízse mellett külön jelentőséggel is bír a mérkőzés, ugyanis ezen a mérkőzésen szerezheti meg a Barca a spanyol bajnoki címet, amennyiben megnyeri az addig hátralévő összes bajnoki mérkőzését.

A szélső fontos szerepe a csapatban

A brazil játékos a Barcelona rehabilitációs szakembereinek felügyelete mellett folytatja a kezelést. Raphinha a katalán klub egyik csapatkapitánya, és pályáról való távolléte jelentős veszteség a szezon döntő szakaszában. A jelenléte azonban Barcelonában már a pályán kívül is segítség lehet a csapattársaknak, akire csapattársai igazi vezérként tekintenek.

Forrás: Mundo Deportivo

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.