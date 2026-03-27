Goal.com
Live
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Óriási csapás: hetekre elvesztette kulcsemberét a Barcelona

Barcelona
Raphinha

A Barcelona hivatalos oldalán közölte, hogy a csapat brazil támadója, Raphinha combhajlító-sérülést szenvedett a válogatottban, és legalább öthetes kihagyás vár rá.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a brazil szélső a Franciaország elleni orlandói felkészülési mérkőzés félidejében kért cserét, miután fájdalmat érzett a lábában. A brazil Globoesporte beszámolója szerint az eset különösen bosszantó lehet a katalánok számára: Raphinha állítólag már a meccs előtt is fáradtsággal küzdött és kezeléseket kapott, Carlo Ancelotti szövetségi kapitány ennek ellenére mégis a kezdőbe nevezte a kulcsembert, aki végül belesérült a terhelésbe.

Primera Division
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Hansi Flick vezetőedző számára a lehető legrosszabbkor jött a sérülés. A válogatott szünet után a Barcelonára kőkemény menetrend vár: április 4-én a Metropolitano stadionban vendégeskednek az Atlético Madrid ellen a bajnokságban, majd április 8-án és 14-én szintén Diego Simeone csapata lesz az ellenfél a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A kettő között pedig (április 11.) az Espanyol elleni városi derbit rendezik. Raphinha részvétele ezeken a találkozókon teljességgel kizárt. Kérdéses a játéka továbbá a Celta Vigo és a Getafe elleni bajnoki meccseken, és amennyiben a Barcelona továbbjut a Bajnokok Ligájában, akkor az elődöntős párharcra sem biztos, hogy felépül Raphinha.

A klubnál már az első hírek hallatán is nagy volt az aggodalom, nem véletlenül: a brazil támadó szeptemberben ugyanezzel a jobb combhajlítójával bajlódott, és egy korai visszaesés miatt akkor végül két hónapot kellett kihagynia. A játékos most visszatér Barcelonába megkezdeni a rehabilitációt, hogy a május 10-i, Real Madrid elleni Camp Nou-beli szuperrangadón már ismét Hansi Flick rendelkezésére állhasson.

Forrás: Mundo Deportivo


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés