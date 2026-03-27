A brazil szélsőt a szünetben lecserélték, miután fájdalmat érzett a jobb combjában. Az első beszámolók szerint izomprobléma állhat a háttérben, de a pontos diagnózis még nem ismert. A játékosra pontosabb orvosi vizsgálatok várnak.

A közösségi médiában is gyorsan elterjedt a hír: több poszt és beszámoló is kiemelte, hogy Raphinha már az első félidő végén jelezte a problémát, ezért nem kockáztatták a folytatást.

Egyelőre bizonytalan a helyzete

A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti megerősítette, hogy a játékos izomfájdalomra panaszkodott, ezért döntöttek a lecserélése mellett. A szakember szerint a következő napok vizsgálatai döntik el, mennyire súlyos a probléma.

A jelenlegi információk alapján az sem kizárt, hogy Raphinha kihagyja Brazília következő felkészülési mérkőzését, és idő előtt visszatér klubjához Barcelonába.

Rosszkor jött a probléma

A katalánok számára különösen érzékeny időszakban érkezett a sérülésgyanú. A csapatra ugyanis kulcsfontosságú mérkőzések várnak a szezon hajrájában, többek között bajnoki és Bajnokok Ligája-találkozók is.

Raphinha ráadásul kiváló formában volt a válogatott szünet előtt: a közelmúltban gólokkal és gólpasszokkal segítette a Barcelonát, így esetleges kiesése komoly érvágást jelentene a támadójátékban.

Egyelőre csak „ijesztő jel”

Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre nincs hivatalosan megerősített sérülés, csupán izomdiszkomfortról beszélnek a források. A következő vizsgálatok eredményei döntik el, hogy valóban komolyabb problémáról van-e szó, vagy csak elővigyázatosságból cserélték le a játékost.

A Barcelona szurkolói és szakmai stábja így feszült figyelemmel várja a fejleményeket – különösen annak fényében, hogy Raphinha az idény során már többször küzdött hasonló izomsérülésekkel.

