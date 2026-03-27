A brazil szélsőt a szünetben lecserélték, miután fájdalmat érzett a jobb combjában. Az első beszámolók szerint izomprobléma állhat a háttérben, de a pontos diagnózis még nem ismert. A játékosra pontosabb orvosi vizsgálatok várnak.
A közösségi médiában is gyorsan elterjedt a hír: több poszt és beszámoló is kiemelte, hogy Raphinha már az első félidő végén jelezte a problémát, ezért nem kockáztatták a folytatást.
Egyelőre bizonytalan a helyzete
A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti megerősítette, hogy a játékos izomfájdalomra panaszkodott, ezért döntöttek a lecserélése mellett. A szakember szerint a következő napok vizsgálatai döntik el, mennyire súlyos a probléma.
A jelenlegi információk alapján az sem kizárt, hogy Raphinha kihagyja Brazília következő felkészülési mérkőzését, és idő előtt visszatér klubjához Barcelonába.
Rosszkor jött a probléma
A katalánok számára különösen érzékeny időszakban érkezett a sérülésgyanú. A csapatra ugyanis kulcsfontosságú mérkőzések várnak a szezon hajrájában, többek között bajnoki és Bajnokok Ligája-találkozók is.
Raphinha ráadásul kiváló formában volt a válogatott szünet előtt: a közelmúltban gólokkal és gólpasszokkal segítette a Barcelonát, így esetleges kiesése komoly érvágást jelentene a támadójátékban.
Egyelőre csak „ijesztő jel”
Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre nincs hivatalosan megerősített sérülés, csupán izomdiszkomfortról beszélnek a források. A következő vizsgálatok eredményei döntik el, hogy valóban komolyabb problémáról van-e szó, vagy csak elővigyázatosságból cserélték le a játékost.
A Barcelona szurkolói és szakmai stábja így feszült figyelemmel várja a fejleményeket – különösen annak fényében, hogy Raphinha az idény során már többször küzdött hasonló izomsérülésekkel.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.