A “csodagyerek” elvesztése után egyiptomi tehetséggel erősít a Barcelona

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint Barcelonában folytatja pályafutását Hamza Abdelkarim, aki kölcsönbe érkezik a katalán csapathoz, vásárlási opcióval.

Az Al Ahly 18 éves támadója a katalánok B csapatába érkezik, aki a tervek szerint szombaton átesik Barcelonába az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, utána pedig aláír Hansi Flick együtteséhez.

Egy másik 18 éves tehetség nemrég elhagyta a spanyol bajnoki éllovast, mi is beszámoltunk a csodagyerek, Pedro “Dro” Fernandéz eligazolásáról, akit a Paris Saint-Germain 8 millió euró körüli összegért szerződtetett, hiába próbált meg mindent a katalán együttes, hogy magánál tartsa a tehetséges játékost.

