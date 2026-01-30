Az Al Ahly 18 éves támadója a katalánok B csapatába érkezik, aki a tervek szerint szombaton átesik Barcelonába az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, utána pedig aláír Hansi Flick együtteséhez.
Egy másik 18 éves tehetség nemrég elhagyta a spanyol bajnoki éllovast, mi is beszámoltunk a csodagyerek, Pedro “Dro” Fernandéz eligazolásáról, akit a Paris Saint-Germain 8 millió euró körüli összegért szerződtetett, hiába próbált meg mindent a katalán együttes, hogy magánál tartsa a tehetséges játékost.
