Romano: Magához láncolná sztárjátékosát a Barcelona

Ugyan Fermín szerződése 2029 nyaráig érvényes, a gránátvörös-kékek attól tartanak, hogy a 22 éves játékost más klubok is megkörnyékezezik, ezért minél hamarabb magukhoz szeretnék láncolni. A Barca terve egyszerű: magasabb fizetést kínálnak a berobbant tehetségnek, emellett pedig további két évvel, egészen 2031-ig meghosszabbítanák a kontraktusát.

A Barcelona félelme nem alaptalan

Spanyol sajtóhírek szerint 2025 nyarán a Chelsea szerette volna magához csábítani a gólerős középpályást, azonban a Barcelona nemet mondott a nyugat-londoni klub ajánlatára.

A spanyol középpályás szenzációs idényt fut, minden sorozatot figyelembe véve már 10 gólnál és 10 gólpassznál jár.

Fermín López piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 70 millió euróra taksálja.

Fermínre még nagyobb szerep hárulhat a következő egy hónapban, mivel a Barcelona sérülés miatt a február végéig elveszítette Pedrit.

