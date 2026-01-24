Fermín LópezJose Breton / NurPhoto
Romano: Magához láncolná sztárjátékosát a Barcelona

Fabrizio Romano információi szerint a Barcelona új szerződést ajánl Fermín Lópeznek, melynek részleteiről katalánok sportigazgatója, Deco a héten egyeztetett a játékos ügynökével.

Ugyan Fermín szerződése 2029 nyaráig érvényes, a gránátvörös-kékek attól tartanak, hogy a 22 éves játékost más klubok is megkörnyékezezik, ezért minél hamarabb magukhoz szeretnék láncolni. A Barca terve egyszerű: magasabb fizetést kínálnak a berobbant tehetségnek, emellett pedig további két évvel, egészen 2031-ig meghosszabbítanák a kontraktusát. 

A Barcelona félelme nem alaptalan

Spanyol sajtóhírek szerint 2025 nyarán a Chelsea szerette volna magához csábítani a gólerős középpályást, azonban a Barcelona nemet mondott a nyugat-londoni klub ajánlatára. 

A spanyol középpályás szenzációs idényt fut, minden sorozatot figyelembe véve már 10 gólnál és 10 gólpassznál jár. 

Fermín López piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 70 millió euróra taksálja.

Fermínre még nagyobb szerep hárulhat a következő egy hónapban, mivel a Barcelona sérülés miatt a február végéig elveszítette Pedrit.

