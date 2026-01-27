Goal.com
Máris csődöt mondott a Barcelona felújított stadionja, legyőzte a heves eső - VIDEÓ

A Barcelona ugyan 3-0-ra legyőzte a Real Oviedót hazai pályán a La Liga 21. fordulójában, az igazi nyertes az időjárás volt.

Bejárták a spanyol sajtót azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy a Camp Nou tetőszerkezetén több helyen is átfolyt a víz. Legrosszabbul a média képviselői jártak, hiszen főként az ő részlegüket érintette az igen jelentős szivárgás. 

A képsorokból kiderült, milyen nehéz körülmények között kellett dolgozniuk a kommentátoroknak és az újságíróknak a Barcelona legutóbbi bajnoki találkozóján. 

Ugyanakkor nemcsak ők, hanem a szurkolók is megsínylették a beázást. A hajrára egyre erősödő eső miatt több szimpatizáns el is hagyta a lelátót. 

Köztudott, hogy a gránátvörös-kékek jelentős ráncfelvarráson átesett arénája 2025. november 22-én, az Athletic Bilbao ellen aratott 4-1-s győzelem alkalmával nyitotta meg először a kapuit. 

A BeInSports emlékeztet, hogy a létesítmény még korántsem üzemel teljes kapacitással: jelenleg 45 ezer drukkert képes befogadni, a végső cél a 105 ezer fő lesz. A Camp Nou teljes elkészülte júniusban várható. 

