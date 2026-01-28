A kivásárlási árnál is többet fizetett a PSG

Bár a nemzetközi sajtó és mi is korábban arról cikkeztünk, hogy a PSG egyszerűen kifizeti Dro szerződésében szereplő 6 millió eurós kivásárlási árat, a transzfer végül némileg bonyolultabban ment végbe. A The Athletic információi szerint a francia bajnok nem aktiválta közvetlenül a záradékot, hanem tárgyalóasztalhoz ült a Barcával. Ennek oka a spanyol jogszabályokban keresendő, ahol a kivásárlási árakat gyakran az inflációhoz igazítják, ami jogi bizonytalanságot szülhetett volna.

A PSG a tiszta helyzet és a gyors lezárás érdekében végül egy 8 millió eurós fix összegben állapodott meg a katalánokkal. Ez a gesztus némileg enyhíti a Barcelona anyagi veszteségét, de a szakmait aligha, hiszen a klub egyik legígéretesebb projektje távozik Párizsba. A fiatal játékos egy négy és fél éves szerződést írt alá, amely 2030 nyaráig köti őt a francia fővároshoz.

Túl nagy volt a konkurencia

Alig két héttel ezelőtt még a Szuperkupa-győzelmet ünnepelte a csapat a repülőn, ahol Dro volt az ünnepelt a 18. születésnapján. A kulisszák mögött azonban már akkor érett a szakítás. A játékos döntése mögött elsősorban sportszakmai okok állnak. Hansi Flick rendszerében Dro olyan játékosokkal találta szemben magát, mint a rutinos Dani Olmo, a szintén fiatal, de már bizonyított Fermín López, vagy a sérülésükből visszatérő alapemberek, mint Pedri és Gavi.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy a széleken is hatalmas a versenyhelyzet. Ott a generációs zseni, Lamine Yamal, valamint a klub legújabb sztárigazolása, a svéd Roony Bardghji torlaszolja el az utat. Dro mindössze öt alkalommal lépett pályára a felnőttek között, és úgy érezte, a fejlődése érdekében olyan helyre kell igazolnia, ahol reálisabb esélye van a rendszeres játéklehetőségre. Luis Enrique projektje Párizsban pontosan ezt kínálta számára.

A Luis Enrique-faktor és a barcelonai örökség

A PSG meggyőzésében kulcsszerepet játszott a párizsiak vezetőedzője, Luis Enrique. A tréner kiváló kapcsolatot ápol Dro ügynökével, a Barca-legenda Iván de la Peñával, aki egyben Gavi képviselője is. Enrique garantálta a játékosnak, hogy a párizsi keret rotációjában kiemelt szerepet szán neki, különösen a támadóharmad kreatív posztjain. A barcelonai tréner Hansi Flick, viszont sértve érzi magát a történtek kapcsán:

"Rengeteg energiát fektettem a fejlődésébe, de a játékos már felnőtt döntéseket hoz, és sok ember van körülötte, akik befolyásolják" – nyilatkozta Hansi Flick, utalva arra, hogy a klubvezetés minden tőle telhetőt megtett a marasztalásáért, de a játékos és környezete a gyorsabb felemelkedést választotta.

Újabb Marc Guiu-eset a láthatáron?

A Barcelona szurkolói számára kísértetiesen ismerős a szituáció. 2024 nyarán Marc Guiu távozott hasonlóan alacsony összegért a Chelsea-hez, miután nem látott tiszta utat az első csapatba. A Barca vezetése továbbra is tartja magát ahhoz a szigorú elvhez, hogy nem kínálnak sztárgázsit és garantált perceket tinédzsereknek, még akkor sem, ha külföldi sztárklubok környékezik meg őket. Dro távozása egy újabb figyelmeztető jel a La Masia számára, hogy a tehetségek egy része ma már a türelmes építkezés helyett az azonnali lehetőséget választja.

Dro várhatóan napokon belül bemutatkozik a Parc des Princes közönségének, a Barcelona pedig kénytelen lesz belső megoldásokkal pótolni a távozó ígéretet, bízva abban, hogy a következő generáció tagjai, mint Pau Prim, türelmesebbek lesznek a vágyott áttörésig.

Forrás: The Athletic