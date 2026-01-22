Hetekre elvesztette kulcsemberét a Barcelona

Sérülés miatt körülbelül egy hónapig nem számíthat Pedrire az FC Barcelona – erősítette meg csütörtökön a LaLiga éllovasa hivatalos honlapján. A katalánok középpályása combhajlítóizom-sérülést szenvedett, így február végéig biztosan harcképtelen lesz.

A 23 éves spanyol válogatott játékos a Bajnokok Ligájában, a Slavia Praha elleni idegenbeli, 4–2-re megnyert mérkőzésen a második félidőben csereként lépett pályára. A találkozó után elvégzett vizsgálatok megerősítették, hogy a sérülés miatt hosszabb kihagyás vár rá.

Igencsak sűrű időszak elé néz a Barça: a következő egy hónapban összesen hét mérkőzés vár a csapatra. A sorozat vasárnap kezdődik a Real Oviedo elleni hazai bajnokival, majd jövő szerdán szintén otthon fogadják a Koppenhágát a Bajnokok Ligájában.

A LaLigában ezt követően az Elche, a Girona, a Mallorca és a Levante ellen lépnek pályára, miközben február 3-án egy Albacete elleni Király-kupa-negyeddöntő is beékelődik a programba. Emellett a Bajnokok Ligájában további két mérkőzés is összejöhet, amennyiben a Barcelona nem végez a legjobb nyolc között, és rájátszásra kényszerül a nyolcaddöntőért.

Bár Hansi Flick csapata jelenleg csak a kilencedik helyen áll a BL-tabellán, jó esélye van elkerülni a playoffkört. Ehhez kulcsfontosságú lehet a jövő heti Koppenhága elleni összecsapás, különösen úgy, hogy két közvetlen rivális, a Paris Saint-Germain és a Newcastle United egymás ellen játszik.

Pedri hiánya mellett újabb érvágás, hogy a dánok ellen Frenkie de Jong sem léphet pályára eltiltás miatt, miután a Slavia Praha ellen begyűjtötte idénybeli harmadik sárga lapját a sorozatban.

Pedri pótlására több lehetőség is kínálkozik: Hansi Flick visszavezényelheti Eric Garcíát a középpályára, de Fermín López, Dani Olmo, Marc Casadó és Marc Bernal is szóba jöhet alternatívaként.

A kanári-szigeteki játékos pályafutását korábban sérülések nehezítették, ám Flick 2024-es kinevezése óta jóval stabilabbnak bizonyult. Az előző idényben 59 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, ami egyértelműen jelzi a kulcsszerepét a csapatban.