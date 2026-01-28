A Barcelona stadionja, a Camp Nou, továbbra is komoly kritikák kereszttüzében áll a hosszú ideje húzódó felújítási munkálatok miatt, amelyek már több mint egy éve csúsznak, és egyelőre messze vannak attól a modern, impozáns arénától, amelyet korábban ígértek a szurkolóknak és a nemzetközi közönségnek.

A legfrissebb botrányok közé tartozik a Bajnokok Ligájában az FC Köbenhavn elleni mérkőzés előtti felvétel, amelyen a TNT Sports Mexico stábja a pályán egy szabadon rohangáló patkányt örökített meg.

Mindeközben a vasárnapi, Real Oviedo elleni 3–0-s győzelem sem zajlott problémamentesen. Az időjárás szinte elmosta a szurkolókat, miközben a Camp Nou tetőszerkezetén több helyen is átfolyt a víz. Leginkább a média képviselői jártak rosszul: kommentátorok és újságírók munkaállomásait elöntötte a víz, sőt, néhol az íróasztalok is fedetlenek maradtak. A képsorokból jól látszott, milyen nehéz körülmények között kellett dolgozniuk, és a szurkolók is megsínylették a beázást: a hajrában az egyre erősödő eső miatt többen elhagyták a lelátót.

A Camp Nou felújításának folyamatos csúszása, a patkányok megjelenése, valamint a tetőszerkezet hiányosságai ismét rávilágítanak, hogy a Barcelona stadionja jelenleg nemcsak a modernség, hanem a biztonság és a komfort tekintetében is komoly hiányosságokkal küzd. A klubnak sürgősen lépnie kell, ha nem akarja, hogy az ilyen incidensek további botrányokat okozzanak, és a szurkolók elégedetlensége hosszabb távon is fennmaradjon.