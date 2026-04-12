Veszélybe kerülhet Mikel Arteta állása az Arsenalnál, már az utód is megvan

Szombat délután kellemetlen pofonba szaladt bele az angol bajnoki listavezető Arsenal, mely 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Bournemouth-tól. Mikel Arteta csapata jelenleg kilenc ponttal vezeti a tabellát a Manchester City előtt, ám Pep Guardioláék két mérkőzéssel kevesebbet játszottak eddig, így veszett pontok tekintetében mindössze három egység a különbség a két bajnokaspiráns között.

Egy hónappal ezelőtt még arról lehetett beszélni, akár történelmi szezon jöhet el az Ágyúsoknál, ugyanis még mind a négy sorozatban volt esélye az együttesnek a végső győzelemre. A válogatott szünet előtti utolsó meccsen aztán jött a Manchester City elleni Ligakupa-döntős vereség, majd már áprilisban a másodosztályú Southamptonnal szembeni FA-kupa kiesés. Ugyan a Bajnokok Ligájában sikerült előnyt szerezni az Arsenalnak a Sporting otthonában a sorozat negyeddöntőjében, a játék már azon a meccsen is akadozott, Tóth Alexék ellen pedig már a vereség sem volt elkerülhető a hétvégén.

Mikel Artetának jelenleg 2027 júniusáig szóla szerződése, és ugyan egyre többet hallani arról, hogy hajlanának a felek a közös folytatásra, a Mundo Deportivo szerint ez könnyen vehet drámai fordulatot. Amennyiben sem a bajnoki cím, sem a Bajnokok Ligája-elsőség nem jön össze ebben a szezonban az észak-londoniaknak, Arteta nem folytatja a gárdánál, és már a lehetséges utódja is megvan: a jelenleg az olasz bajnokság negyedik helyén álló Como vezetőedzője és az Arsenal korábbi játékosa, Cesc Fabrégas.

Fabrégas mellett szól, hogy a Seria A-ban remekül szerepel a Comóval, amely jelenleg a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik pozíciót foglalja el, és teszi mindezt támadó, attraktív futballal, emellett pedig ismeri az Arsenalt, ahol nyolc szezont töltött el játékosként még Arséne Wenger irányítása alatt.

Hogy ez ne történjen meg, össze kell kapnia magát az Ágyúsoknak, hiszen jövő héten jön a Manchester City elleni idegenbeli rangadó, ahol egy esetleges vereséggel már ugyanúgy állna a két csapat vesztett pontok tekintetében öt fordulóval a bajnokság vége előtt. Viszont, ha sorozatban negyedjére is csak második lesz a csapat a bajnokságban, a Bajnokok Ligája még kínálhat mentőövet Artetának, ahol szerda este jön a Sporting elleni visszavágó egygólos előnyről, az elődöntőben pedig az Atlético Madrid - Barcelona párharc győztesével küzdhet meg a budapesti fináléért a csapat.

