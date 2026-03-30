Bózsik Tamás

A négyszeres olasz bajnok elmondta, visszatérhet-e korábbi csapataihoz Cesc Fabregas

Angol kiadásunk Massimo Ambrosinivel készített interjút, amelyben a négyszeres olasz bajnok középpályás elmondta, hogy mi kell ahhoz, hogy Fabregas átvegye a Chelsea, az Arsenal vagy éppen a Barcelona irányítását.

A játékosként mindhárom klubban megfordult spanyol szakvezető jelenleg a Serie A-ban szereplő Comóval harcol a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért. Nem csoda, hogy az egyik legtehetségesebb edzőnek tartják Európában, és egyre több elitcsapat érdeklődik iránta. 

Amborisini arra a felvetésre, hogy a játékosmúltja miatt Fabregas visszatérhet-e bármelyik korábbi együtteséhez, így felelt. 

"Igen, persze, hogy megteheti. De mind jól tudjuk, hogy mi lett Xabi Alonsóval. Azért beszélek Xabi Alonsóról, mert ez az a fajta helyzet, amit régen vele kapcsolatban említettünk. Meg kell találni a megfelelő helyet. Oké, beszélned kell a tulajdonossal. Rá kell találnod egy olyan helyzetre, amiben azt teheted, amit jónak látsz" - vélekedett az AC Milan volt futballistája. 

Ezután viszont megjegyezte, korántsem merne fogadni arra, hogy Fabregas elhagyja az olasz bajnokságot. 

"Természetesen a Barcelona lehetne egy jó választás, illetve annak kéne lenie. Azt, hogy a Real Madridnál kiköthet-e, nem tudom, hiszen az egy furcsa helyzet lenne. De talán a Chelsea. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy Fabregas távozna a Serie A-ból" - zárta mondandóját Amborisini.

