A Sporting CP–Arsenal BL-negyeddöntő első mérkőzése már a kezdés előtt is tartogatott kérdéseket. Mindkét oldalon akadtak változások a legutóbbi tétmérkőzésekhez képest: a portugáloknál Hjulmand eltiltása miatt Joao Simoes lépett elő a középpályán, miközben Nuno Santos és Luis Guilherme sérülés miatt hiányzott, ami a szélsőjáték stabilitását és a támadójáték kreativitását érinthette. Az Arsenalnál Bukayo Saka és Jurrien Timber maradt ki, ugyanakkor Declan Rice és Leandro Trossard visszatérése új egyensúlyt hozott Mikel Arteta csapatába.

A párharc egyik legnagyobb érdekessége kétségtelenül Viktor Gyökeres visszatérése volt. A svéd támadó két idény alatt 97 gólt szerzett 102 mérkőzésen a Sporting színeiben, kulcsszerepet vállalva a sikerekben, távozása azonban nem múlt el nyomtalanul – a lelátón is érezhető volt a feszültség.

A fő kérdés így az volt: vajon ezek a módosítások mennyire befolyásolják a BL-idényben eddig stabilan teljesítő együttesek ritmusát, és az Arsenal mennyire vállal kockázatot idegenben.

Az első félidőt nyugodtan nevezhetjük a kapufák félidejének. A hetedik percben Diomande indítása után Araujo lövése a kapufán csattant, jelezve, hogy a Sporting nem kíván alárendelt szerepet játszani. Nem sokkal később az Arsenal is közel járt a gólhoz: Gyökeres szabadrúgása után alakult ki veszély, majd Madueke szögletét követően a labda ismét a lécen csattant, az ismétlésnél pedig Odegaard már nem talált kaput.

A lendületes kezdés után visszaesett az iram. Az Arsenal inkább pontrúgásokból próbált veszélyeztetni, nem erőltette a támadásokat, míg a Sporting – a korai lehetőséget leszámítva – nem vállalt elég kockázatot. A kiegyenlített labdabirtoklás és a hasonló mutatók inkább feszes taktikai csatát vetítettek előre, mintsem gólgazdag folytatást.

A második játékrész ennek megfelelően indult: kevés helyzet, sok mezőnyjáték. Az 53. percben Odegaard szabadrúgása hozott izgalmat, Rui Silva azonban nagy védéssel hárított. A pontrúgások továbbra is veszélyt jelentettek, de egy Arsenal-szöglet után a Sporting kontrából is majdnem megbüntette az angolokat.

Az 57. percben Trincao lövése suhant el keresztben a kapu előtt, és ekkor úgy tűnt, a hazaiak kezdenek hinni magukban. Mégis az Arsenal talált be a 63. percben, Zubimendi gólját azonban a VAR érvénytelenítette les miatt.

A hajrához közeledve változások jöttek: Odegaard sérülés miatt távozott, a helyére érkező Havertz pedig később főszereplővé vált. A cserék után is sokáig úgy tűnt, egyik csapat sem tudja áttörni a másik védelmét.

Az utolsó tíz perc azonban végre életet hozott a mérkőzésbe. Előbb Catamo fejesét védte bravúrral Raya, majd a túloldalon Rui Silva mutatott be nagy védést. A 87. percben ismét a Sporting veszélyeztetett, de a kipattanókból sem sikerült betalálnia Suareznek.

Amikor már mindenki a döntetlenre készült, jött a döntő pillanat: a 91. percben Martinelli tökéletes ütemben ugratta ki Havertzet, aki higgadtan a kapus mellett a jobb alsóba passzolt. Egyetlen villanás döntötte el azt a mérkőzést, amely sokáig inkább a fegyelmezett taktikai játékról szólt, mintsem a kreatív futballról.

A Sporting 20 mérkőzésese hazai veretlenségi sorozata ezzel megszakadt, míg az Arsenal előnyből várhatja a visszavágót. A párharc ugyan még korántsem dőlt el, de a londoniaknál van az előny – és talán a lélektani fölény is.

