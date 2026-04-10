A bajnoki cím sorsa

Véget ér az Arsenal várakozása?

“Set piece again, ole ole” - azaz “Újra rögzített játékhelyzet, olé olé”, lehet hallani minden Arsenal meccsen, leginkább akkor, amikor az Ágyúsok egy szöglet elvégzésére készülnek. A szezon folyamán 22 alkalommal gólt is eredményezett a biztatás, hiszen az észak-londoniak három büntetőből szerzett gól mellett 19-et(!) értek el szöglet, szabadrúgás vagy bedobás után, ebben a statisztikában természetesen a Premier League élén állnak.

Nem véletlen, hogy az egész szezon során téma volt az Arsenal sikeressége rögzített szituációkból, nagyon kevés olyan bajnokot avat a topfutball, amely a góljainak több mint harmadát nem akcióból szerzi. Ez a felkészültség és szervezettség, ami Mikel Arteta csapatát szögletek, szabadrúgások és bedobások során jellemzi, a játék minden fázisában megjelenik, és sokszor a (hagyományos kritériumok szerinti) szép foci rovására megy.

Az Arsenal nem szerez nagyon sok gólt, rendkívül keveset kap, és rengetegszer úgy tűnik, a Mikel Arteta vezetőedző kontroll iránti vágya tartja vissza attól, hogy szórakoztató (és adott esetben eredményesebb) legyen. Mindezek után furcsának hathat, hogy az Opta szerint 97% az esélye annak, hogy a szezon végén 22 év után újra Észak-London piros-fehér oldalára kerül a Premier League-trófea, az előző évek kínzóan szoros, de végül elbukott bajnoki versenyfutásai után. Mégpedig épp ez a stabilitás és kontroll, azok, amelyek miatt a The Athletic 5 megkérdezett szakértője közül mindegyikük Artetáék végső sikerét jósolják, persze nem függetlenül attól, hogy ki a kihívó.

Le tudja dolgozni hátrányát a City?

Az Arsenal mögött pedig jelenleg 9 pontos hátrányban (eggyel kevesebb meccset lejátszva) a Manchester City nem az a könyörtelen gépként működő csapat, amelyhez a Guardiola-korszak alatt hozzászokhattunk.

Jürgen Klopp és a Liverpool többször is saját bőrén tapasztalta, ahogy a City a bajnoki hajrában képtelen hibázni, hétről hétre bedarálja ellenfelét, hogy aztán elképesztően magas pontszámmal elhódítsa a bajnoknak járó serleget is. Ehhez képest hatalmas kontraszt Guardiola idei csapata, amely már 12 alkalommal vesztett pontot a bajnokságban, legutóbbi két fordulóban épp a Nottingham Forest és a West Ham ellen, mindkét csapat a kiesés elől menekül.

Az utolsó szalmaszál, amibe a Manchester City a bajnoki cím reményében kapaszkodhat, az Etihadban rendezendő City - Arsenal összecsapás, amelyet ha a pótlandó meccsel egyetemben megnyer, (elméletben) 3 pontra csökken a hátránya az éllovassal szemben. Ez a különbség rögtön sokkal kiélezettebb versenyfutást jelentene, ugyanakkor - ahogy a The Athletic újságírói is kiemelték - a mostani Manchester Cityből nehéz kinézni, hogy hibátlanul abszolválja az utolsó 8 mérkőzését, erre pedig minden jel szerint szükség lenne, ha a 2023-2024-es szezon után újra bajnoki címet szeretne ünnepelni Guardiola a játékosaival.

Nem csak a trófeáért harcolnak a csapatok

A Premier League bajnoki címe minden kétséget kizáróan az Arsenal és a Manchester City között fog eldőlni, azonban az ötödik hely megszerzése is felér egy hatalmas jutalommal, a Bajnokok Ligája főtáblájára való kijutással. A bajnoki versenyfutásban részt vevő csapatokról elmondtuk, nem lehetnek száz százalékig elégedettek a szezonban nyújtott teljesítményükkel, a Bajnokok Ligájáért vívó csatában szereplő két csapatra, a Liverpoolra és a Chelseare ez hatványozottan igaz.

Hiába a nagy igazolások

Arne Slot első szezonjában a Liverpool élén rögtön egy domináns bajnoki menetelést tudott felmutatni, Mohamed Szalah vezetésével, aki emberfeletti számokat produkált, a mögötte játszó középpálya pedig Szoboszlai Dominikkal úgy tűnt, az intenzitásával a Klopp-éra legszebb időszakát idézi.

A fájó, de megérdemelt kiesést a BL-ből a PSG-vel szemben és a kevésbé meggyőző tavaszi szezont követően a Liverpool 2025 nyarán olyan mértékű költekezésbe kezdett az átigazolási piacon, amilyet nem igazán szokhattunk meg tőlük. Több mint 500 millió euró költöttek el, kétszer döntötték meg a brit átigazolási rekordösszeget, az átigazolási időszak végére pedig Európa alapból egyik legerősebb keretét erősítették meg (többek közt) Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Alexander Isak, Kerkez Milos és Hugo Ekitiké érkezésével.

Úgy tűnt, minden adott arra, hogy építeni tudjon az előző szezon sikereire, és a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is favoritként szálljon csatába a Liverpool.

Nyolc hónappal később, az európai kupaporondról való kiesés szélén (kétgólos hátrányt kellene ledolgozni az odavágón domináló PSG ellen), a bajnokságban kínosabbnál kínosabb vereségek után az utolsó dolog, ami legalább részben megmentheti a vörösök szezonját (és nagy valószínűséggel Arne Slot állását) az ötödik hely megszerzése a ligában, hogy Szoboszlai és társai jövőre is indulhassanak a Bajnokok Ligájában.

A szezon során a csapatot ért csalódásokra sok szereplő a klubon belül és környékén számos magyarázatot próbált adni, a legtöbbször mégis pont az hangzott el, ami korábban a bizakodás legnagyobb oka volt: az új igazolások. Meglehetősen furcsán hangzik, hogy fél kezdőnyi, a futball legmagasabb szintjén korábban bizonyított játékos érkezése ronthat egy csapatot, mégis, a Liverpool hétről hétre nyújtott teljesítményét látva feltűnő a társak közötti összhang és kohézió hiánya.

Emellett persze vannak tényezők, amelyeket megmagyarázni és rájuk hatni is nehéz feladat, ilyen például a döbbenetesen sok mérkőzés véghajrájában bekapott gól, és az ezek miatt elhullajtott pontok. Különösen fájdalmas ez azoknak a szurkolóknak, akik hosszú évek óta egész a hármas sípszóig biztatták csapatukat, tudva, az utolsó utáni pillanatban is képes a csodára a Liverpool.

Hiába a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik egészen remek teljesítménye az egész szezonban, az utóbbi időszakban többször is felmerült a csapat “gyenge mentalitása”, illetve az, hogy látszólag a legkisebb akadály is óriási kibillenést tud okozni. Ezek a nehézségek a legutóbbi pár mérkőzés során már a nézőtéren is megjelentek, nagy vihart kavart többek közt Szoboszlai Dominik konfrontatív viselkedése a szurkolókkal.

A Liverpoolnak és Arne Slotnak a bajnokságban 7 meccs maradt, hogy - jobb esetben - valamiféle elképzelést és lendületet vigyen a játékba, vagy legalábbis az ötödik hely megtartásával kicsit feledtessék a gondokat. Ehhez a The Athletic szerkesztőségéből az öt megkérdezett közül négyen bizalmat szavaznak Szoboszlaiéknak, azonban elmondták, leginkább a BL-indulásért folyó harcban a közvetlen rivális még gyengébb formája adott erre okot.

Káosz a Chelsea-nél

“Jobban hasonlít egy befektetési portfólióra, mint futballklubra”, így írta le az Athletic szerkesztőségének tagja a Chelseat, utalva a londoni csapat átigazolási politikájára, és arra, látszólag mekkora jelentőséget tulajdonít a vezetőség a játékosok “piaci értékének”. Több szakértő is kiemelte, mennyire szokatlan döntések sorozata juttatta el a kékeket oda, ahol most vannak, beleértve a fiatal játékosokkal történő, “tőzsdei részvényekre hasonlító” kereskedésre.

Emellett nem lehet elmenni Enzo Maresca semmiből történő távozása mellett sem, amely kevésbé szólt a pályán mutatott teljesítményről és eredményekről, mint az olasz tréner megromlott kapcsolatáról a vezetőséggel. A január 1-jén kirúgott vezetőedző irányítása alatt kétségkívül ingadozó volt a Chelsea játéka, Maresca elképzelése azonban kirajzolódott a pályán, a rendkívül fiatal keret fejlődés jeleit mutatta.

Mindezek ellenére a belső feszültségek minden sikertelen mérkőzés után tovább nőttek, egészen addig, hogy Marsca nyilvánosan kritikával illette a klub működését, mint később kiderült, elsősorban az egészségügyi stáb munkájával nem volt elégedett. Ezt követően a rohamosan romló kapcsolat a klub és vezetőedző között vezetett az utóbbi távozásához, az utódja pedig a Strasbourgtól érkező Liam Rosenior lett. A döntés senkit se ért meglepetésként, hiszen a Chelseat és a Strasbourgot is ugyanaz a tulajdonosi kör, a Chelsea Football Group birtokolja.

A 41 éves angol vezetőedző egy meglehetősen nehéz helyzetbe került, hiszen Maresca nagy támogatottságot élvezett a szurkolók körében, leginkább az előző szezonban elhódított Konferencia Liga cím miatt. Ennek megfelelően minden gyengébb teljesítményt kemény kritika követett, amelyet a néha egészen abszurd jelenetek is csak fokoztak. A Bajnokok Ligájában egy ígéretes ligaszakaszt követően az új tréner rögtön egy hatalmas verésbe szaladt bele, a PSG 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a Chelseat. A bajnokságban egy ígéretes kezdés után drámaian elfogyott a lendület, a legutóbbi hat Premier League-mérkőzésből mindössze egyet tudtak megnyerni Rosenior csapata, így a Liverpool botlásait se tudta kihasználni, hogy saját kezébe vegye az ötödik hely sorsát. A sorsolás sem mondható kedvezőnek, ugyanis a hátralevő hét fordulóban a Chelseanek játszania kell még a Manchester Cityvel és Uniteddal is, illetve a Liverpool fogadja őket az Anfield Roadon egy létfontosságú mérkőzésen.

Mindezek miatt ahhoz, hogy a közvetlen rivális elleni meccsnek valóban komoly tétje legyen, Liam Roseniornak gyorsan meg kell találnia, hogyan tudja a legtöbbet kihozni a tehetséges játékosaiból, amely egy meglehetősen nehéz feladatnak látszik a szezon véghajrájában. Ennek tudatában nem mgelepő, hogy az Athletic szakértői közül mindössze egy bízik abban, hogy a Chelsea otthonában, a Stamford Bridgen a következő szezonban is rendeznek majd Bajnokok Ligája-mérkőzéseket.

Forrás: The Athletic

