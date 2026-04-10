A jelenlegi szerződés 2027-ig köti a spanyol szakembert a londoni klubhoz, azonban az Arsenal már most szeretné hosszabb távra biztosítani Arteta jövőjét. A hírek szerint a tréner egyik legfontosabb feltétele az, hogy a klub továbbra is megfelelő támogatást nyújtson számára az átigazolások és a keret megerősítése terén.

Arteta 2019 óta irányítja az Arsenalt, és bár a bajnoki cím még nem jött össze – az elmúlt három évben egyaránt másodikként végeztek – látványos fejlődésen ment keresztül a csapat a közös munka kezdete óta.

A londoniak amellett, hogy rendszeresen a bajnoki címért harcolnak, egy FA-kupa és két angol szuperkupa sikert mutathatnak fel az Arteta-érában. A most futó szezonban is több fronton esélyesek még a végső győzelemre: a Premier League-ben különösen, de a Bajnokok Ligájában is jó eséllyel a legjobb négy közé juthatnak, ami még korántsem biztos, hogy a végállomás számukra. Ezek a lehetséges sikerek pedig tovább növelik a vezetőedző értékét a klub számára.

A Sky Sport Paper Talk című rovatában megjelent információk szerint az Arsenal nemcsak a vezetőedző jövőjével foglalkozik. Több fiatal játékos jövője is napirenden van. Míg például a 19 éves jelenleg is az ágyúsoknál szereplő Myles Lewis-Skellyre és az Olympique Marseille csapatának kölcsön adott Ethan Nwanerire a jövőben számítanának, addig Fábio Vieira – kölcsönben van a Hamburgnál – esetében egy végleges távozás lehetősége is felmerült.

A tárgyalások jelenlegi állása alapján minden jel arra utal, hogy az Arsenal hosszú távon is Artetával képzeli el a jövőt – a végső megállapodás azonban még további egyeztetéseket igényel.

