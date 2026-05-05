Az Atlético Madrid panaszt tett az UEFA-nál az Arsenal elleni BL-elődöntő előtt

Kedd este eldől az első elődöntő a Bajnokok Ligájában az Arsenal és az Atlético Madrid között, és a hazai szurkolók tettek azért, hogy a Matracosok meccs előtti éjszakája ne menejn zökkenőmentesen. A The Athleticnek nyilatkozó madridi források jelezték, hogy a játékosok álmát megzavarta, hogy hajnali 1 óra után két külön alkalommal is tűzijátékoztak a kelet-londoni szállodájuk előtt az Arsenal szimpaizánsai.

A spanyol klub jelezte elégedetlenségét a helyzettel kapcsolatban az UEFA-nak, de valószínűtlen, hogy az európai labdarúgást irányító testület beavatkozna, mivel az incidens nem a stadionban történt. Az Atlético UEFA-hoz benyújtott panasza azt követően történt, hogy a spanyolországi első mérkőzés előtt az Arsenal is panaszt tett a pálya állapota miatt: az Arsenal akkor amiatt aggódott, hogy a Metropolitano Stadionban a kelleténél hosszabbra hagyott fű lelassítaná a mérkőzés tempóját, a pálya fellocsolása pedig növelné annak a veszélyét, hogy a játékosok elcsúsznak.

Az Atlético a kelet-londoni Shoreditch negyedben szállt meg a keddi mérkőzés előtt, ami egy másik szálloda, mint a legutóbbi, októberi Emirates-beli látogatásuk alkalmával választottak, amely Mikel Arteta csapatának 4–0-s győzelmével végződött.

Amikor a visszavágó előtt megkérdezték tőle, hogy a babona miatt cseréltek-e londoni szállodát az alapszakaszbeli vereség idején használthoz képest, Diego Simeone vezetőedző így viccelődött:

„Most jobbak vagyunk, mint októberben voltunk. A szálloda pedig olcsóbb volt. Ezért váltottunk.”

Az Arsenal és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája elődöntőjét 21.00-tól rendezik az Emirates Stadionban 1-1-s első meccs után.

