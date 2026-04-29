“Fűháború”: az Arsenal az UEFA-hoz fordult az Atlético elleni BL-elődöntő előtt

Elképesztő jelenetek játszódtak le az Atlético Madrid - Arsenal BL-meccs előtt. A londoniak stábja tüzetesen átvizsgálta a Metropolitano Stadion gyepszőnyegét, és úgy ítélték meg, túl magas a fű a pályán.

Az angolok egyből az UEFA-hoz fordultak, miután szerintük Diego Simeone csapata ismét elővette ezt a “sötét mágiát”, ami már a Barcelona elleni párharcban is nagy port kavart, és akkor elfogadta a katalánok panaszát az UEFA.

Most azonban másként járt el az európai szövetség, a CBS szakírója, Guillem Balague arról számolt be, a fű 26 mm-es volt a mérés időpontjában, ami belefér az UEFA által meghatározott 21-30 m-es sávba.

Simeone tehát nem szegett szabályt, ám ez is mutatja, a Bajnokok Ligája ezen szakaszában mennyire odafigyel mindegyik csapat minden egyes apró részletre.

Forrás: The Sun

