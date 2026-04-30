Arsenal–Atlético: mindenki a visszavont tizenegyesről beszél, megszólalt az UEFA

Mint megírtuk, az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta élesen kritizálta a játékvezetést az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő-mérkőzés után. Az ágyúsok büntetőből szereztek vezetést az első félidőben, amelyre szintén tizenegyesből válaszolt Julián Álvarez, kialakítva az 1–1-es végeredményt. Arteta szerint azonban „teljesen elfogadhatatlan” volt a döntés, amellyel a vendégek második büntetőjét VAR-vizsgálat után visszavonta a játékvezető.

Eberechi Eze a 78. percben David Hancko belépője után esett el a büntetőterületen belül, a mérkőzés játékvezetője, Danny Makkelie pedig azonnal a tizenegyespontra mutatott. Ezzel a meccs harmadik büntetőjét ítélte meg, ugyanis az 1–1-es állás (majd később a végeredmény) előbb Gyökeres, majd Álvarez tizenegyesből szerzett találatával alakult ki.

A VAR-szobában azonban másként látták az esetet, kihívták a holland játékvezetőt a pálya melletti monitorhoz, hogy visszanézze a jelenetet. Számos visszajátszás és kameraszög megtekintése után Makkelie úgy döntött, visszavonja a megítélt büntetőt.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csütörtök délután a hivatalos honlapján tette közzé a két BL-elődöntő VAR-os döntéseinek indoklását, így a Mikel Arteta által vitatott jelenetsort is megmagyarázták. A szövetség hivatalos álláspontja szerint nem történt szabálytalanság, azaz Hancko nem lépett rá Eze lábára.

A keddi PSG–Bayern (5–4) elődöntőn a párizsiak javára megítélt büntetőt vitatták a müncheniek, ám a hivatalos indoklás szerint Alphonso Davies keze nem volt természetes testhelyzetben, és nem volt eléggé leszorítva a teste mellé, amikor Dembélé beadása után a labda rápattant.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.