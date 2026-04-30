Simeone elégedett volt csapatával

Diego Simeone az Arsenal elleni mérkőzés utáni nyilatkozatában elmondta, szerinte csapata jobb volt az ellenfélnél, elsősorban az Atlético második félidei teljesítményét emelte ki:

„Az első félidő nyugodtabb volt, a második félidőben viszont jobb tempót diktáltunk, az Arsenal játékosain látszott a fáradtság a rengeteg lejátszott mérkőzés miatt. A második félidőben vezetést is szerezhettünk volna, de a kapusuk jól védett, Griezmann lövését pedig blokkolták. Rendkívüli kihívás áll előttünk: az Arsenal otthonában kell kiharcolni a továbbjutást. Odamegyünk, és mindent beleadunk.”

Emellett külön köszönetet mondott a szurkolóknak a támogatásukért, az argentin szakember szerint nagy lökést jelentett a hangulat a játékosoknak:

„A stadionba megérkezni hihetetlen, lenyűgöző volt. Ritkán tapasztalunk olyan hangulatot, mint ami a mérkőzés kezdetén volt. A visszavágón a szurkolóink nagy része ugyan nem lesz ott személyesen, de a lelkük és a szívük ott lesz.”

Vitatott bírói ítéletek

Simeonét a játékvezetői döntésekről is kérdezték, a büntetőről, amellyel az Arsenal vezetést szerzett, a következőt nyilatkozta:

„Ahhoz, hogy valami tizenegyes legyen, annak tényleg tizenegyesnek kell lennie. Az Arsenal büntetője előtt nekem minimálisnak tűnt csak az érintkezés, és most egy Bajnokok Ligája-elődöntőről van szó.”

Ben White kezezése és egy VAR vizsgálat után az Atlético Madrid is büntetőhöz jutott, amelyet Álvarez értékesített, beállítva az 1-1-es végeredményt. Az ítélet nagy vitákat váltott ki, Simeone azonban dicsérte a játékvezetés következetességét:

„A Bajnokok Ligája elődöntőjében, ahogy láttuk a PSG–Bayern München mérkőzésen, az ilyesminek tizenegyesnek kell lennie. A VAR-nak köszönhetően a miénk is tizenegyes lett. Vannak olyan pillanatok, amikor a VAR a javadra, és vannak olyanok, amikor ellened dönt.”

A mérkőzés leginkább megosztó jelenete az Arsenal 80. percben visszavont büntetője volt, miután a tizenhatoson belül Hancko buktatta Eberechi Ezét. Danny Makkiele, a mérkőzés játékvezetője először megítélte, majd VAR vizsgálat után visszavonta a tizenegyest, a döntést az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta is kommentálta. Simone szerint itt is helyes döntés született, hangsúlyozta a VAR fontosságát ilyen esetekben.

A párharc visszavágóját jövő hét kedden rendezik az Arsenal otthonában. Simeone az elmondása szerint “optimista”, hogy csapata bejut a budapesti döntőbe, ahol a másik ágról a PSG-vel vagy a Bayern Münchennel találkozhat majd.

Forrás: Into the Calderon

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.