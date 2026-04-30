Simeone szerint az Atlético jobb volt az Arsenalnál

Az Atlético Madrid hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el az Arsenal ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A meccs utáni sajtótájékoztatója során a spanyol csapat vezetőedzője, Diego Simeone a tizenegyesekről beszélt, és kijelentette, hogy az Atlético jobban játszott, mint ellenfele.

Simeone elégedett volt csapatával

Diego Simeone az Arsenal elleni mérkőzés utáni nyilatkozatában elmondta, szerinte csapata jobb volt az ellenfélnél, elsősorban az Atlético második félidei teljesítményét emelte ki:

„Az első félidő nyugodtabb volt, a második félidőben viszont jobb tempót diktáltunk, az Arsenal játékosain látszott a fáradtság a rengeteg lejátszott mérkőzés miatt. A második félidőben vezetést is szerezhettünk volna, de a kapusuk jól védett, Griezmann lövését pedig blokkolták. Rendkívüli kihívás áll előttünk: az Arsenal otthonában kell kiharcolni a továbbjutást. Odamegyünk, és mindent beleadunk.”

Emellett külön köszönetet mondott a szurkolóknak a támogatásukért, az argentin szakember szerint nagy lökést jelentett a hangulat a játékosoknak:

„A stadionba megérkezni hihetetlen, lenyűgöző volt. Ritkán tapasztalunk olyan hangulatot, mint ami a mérkőzés kezdetén volt. A visszavágón a szurkolóink nagy része ugyan nem lesz ott személyesen, de a lelkük és a szívük ott lesz.”

Vitatott bírói ítéletek

Simeonét a játékvezetői döntésekről is kérdezték, a büntetőről, amellyel az Arsenal vezetést szerzett, a következőt nyilatkozta:

Primera Division
Valencia crest
Valencia
VAL
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Anglia 1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Fulham crest
Fulham
FUL
„Ahhoz, hogy valami tizenegyes legyen, annak tényleg tizenegyesnek kell lennie. Az Arsenal büntetője előtt nekem minimálisnak tűnt csak az érintkezés, és most egy Bajnokok Ligája-elődöntőről van szó.” 

Ben White kezezése és egy VAR vizsgálat után az Atlético Madrid is büntetőhöz jutott, amelyet Álvarez értékesített, beállítva az 1-1-es végeredményt. Az ítélet nagy vitákat váltott ki, Simeone azonban dicsérte a játékvezetés következetességét:

„A Bajnokok Ligája elődöntőjében, ahogy láttuk a PSG–Bayern München mérkőzésen, az ilyesminek tizenegyesnek kell lennie. A VAR-nak köszönhetően a miénk is tizenegyes lett. Vannak olyan pillanatok, amikor a VAR a javadra, és vannak olyanok, amikor ellened dönt.”

A mérkőzés leginkább megosztó jelenete az Arsenal 80. percben visszavont büntetője volt, miután a tizenhatoson belül Hancko buktatta Eberechi Ezét. Danny Makkiele, a mérkőzés játékvezetője először megítélte, majd VAR vizsgálat után visszavonta a tizenegyest, a döntést az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta is kommentálta. Simone szerint itt is helyes döntés született, hangsúlyozta a VAR fontosságát ilyen esetekben. 

A párharc visszavágóját jövő hét kedden rendezik az Arsenal otthonában. Simeone az elmondása szerint “optimista”, hogy csapata bejut a budapesti döntőbe, ahol a másik ágról a PSG-vel vagy a Bayern Münchennel találkozhat majd

Forrás: Into the Calderon

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

