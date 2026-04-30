A vitatott eset

Mikel Arteta az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő odavágója utáni sajtótájékoztatóján elmondta, az Eberechi Eze buktatása miatt ítélt tizenegyes visszavonása “megváltoztatta a párharc menetét”. Az Arsenal játékosa a 78. percben David Hancko belépője után esett el a büntetőterületen belül, a mérkőzés játékvezetője, Danny Makkelie pedig rögtön a tizenegyespontra mutatott. Ezzel a meccs harmadik büntetőjét ítélte meg, ugyanis az 1-1-es állás (majd később végeredmény) előbb Gyökeres, majd Álvarez tizenegyesből szerzett találatával alakult ki.

A VAR szobában azonban máshogy látták az esetet, kihívták a holland játékvezetőt a pálya melletti monitorhoz, hogy visszanézze a jelenetet. Számos visszajátszás és kameraszög megnézése után Makkelie úgy döntött, visszavonja a megítélt büntetőt, Arteta a mérkőzés után kifejezte elégedetlenségét a döntés kapcsán:

„Miután visszatértem az öltözőbe, beszéltem a srácokkal és megnéztem Eze esetét, rendkívül csalódott és dühös vagyok, mert ez szabálytalan volt, és a visszavont büntető megváltoztatta a párharc menetét. Nagyon-nagyon fel vagyok háborodva.”

Az Arsenal vezetőedzőjét arról is kérdezték, tervez-e fellebbezést a klub az UEFA-nál a döntés ellen:

„A klubra bízom, hogy eldöntse, mi a legjobb megoldás. Most, a meccs után már úgysem fogunk tizenegyeshez jutni. Ennyi. Az ügy lezárult.”

Máskor is beavatkozott a VAR

Nem az Eze esése után visszavont büntető volt az egyetlen alkalom, amikor a játékvezető megváltoztatta az ítéletét a VAR beavatkozása után. Az 55. percben ugyanis az Arsenal védője, Ben White ért hozzá kézzel a labdához Marcos Llorente lövése után. Makkiele először továbbengedte a játékot, azonban a videobíró ennél az esetnél is kihívta őt a pálya melletti monitorhoz, ezután ítélt tizenegyes az Atlético Madrid javára, amelyet aztán Álvarez értékesített. Ezt a döntést illetően Arteta elismerte, hogy a kezezés értelmezése a Bajnokok Ligájában eltér a Premier League-től.

„Ebben következetesek voltak. Ha ilyen esetért büntetőt ítélnek, el kell fogadni.”

White kezezését egy még vitatottabb döntés előzte meg: a másik elődöntőben, a PSG Bayern München elleni győzelme során Alphonso Davies ellen ítéltek tizenegyest.

Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy az UEFA-nak felül kell vizsgálnia a kezezésre vonatkozó szabályokat a Bajnokok Ligájában:

„A Bajnokok Ligája messze a legszínvonalasabb kupasorozat, de ezek a kezezés miatt befújt tizenegyesek rontanak az élményen. A kedd esti eset még rosszabb volt, de White esete sem ért büntetőt.”

Arteta “büszke” a csapatára

Az Arsenal trénere a mérkőzés után csapat egész szezonban mutatott teljesítményét is értékelte:

„Nagyon büszke vagyok, ezt mondtam a fiúknak is: az, ahogyan kilenc és fél hónapja kezeljük a helyzetet, tényleg lenyűgöző. Nagyra értékelem, amit tettek, mert láttam, hogy a világ legjobb csapatai közül néhány szétesett ebben a stadionban, és három-négy gólt kapott.”

Arteta azt is elárulta, pozitívan látja csapat esélyeit a döntőbe jutásra, annak ellenére, hogy nem sikerült előnybe kerülni az odavágón:

„Nem értük el a kívánt eredményt, azzal a tervvel léptünk ma pályára, hogy nyerni akarunk. A sorsunk így is a mi kezünkben. A szurkolóink előtt akarunk bejutni a döntőbe, egy hét múlva meg is kapjuk a lehetőséget erre.”

Az Arsenal az Emirates stadionban fogadja az Atlético Madrid csapatát jövő hét kedden, a párharc győztese a budapesti döntőben vagy a PSG, vagy a Bayern München csapatával küzd majd meg a Bajnokok Ligája trófeájáért.

Forrás: Sky Sports

