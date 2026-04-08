Arne Slot visszaszólt a Liverpoolt kritizáló Virgil van Dijknak

Nem sikerült a PSG elleni BL-főpróba a Liverpoolnak, Szoboszlai Dominikék 4-0-ás vereséget szenvedtek a Manchester City ellen az FA-kupa negyeddöntőjében. A meccs után a Mersey-partiak csapatkapitánya, Virgil van Dijk nem volt túl jó véleménnyel csapata teljesítményéről:

"Nem szabadna feladnunk, és lehet egy ponton mégiscsak ez történt velünk" - mondta van Dijk a City elleni vereség után

Slot visszavágott a csapatkapitánynak

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot nem ért egyet honfitársával, és elmondta, sokkal jobban kell játszaniuk ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el Párizsban:

"Én nem láttam, hogy feladtuk volna, de az pozitív, hogy a csapatkapitánynak ilyen erős és határozott véleménye van. Ebben az évben nagy tapasztalatunk van a negativitás terén. Ez egy nagy pofon volt, hiszen ez az FA-kupa negyeddöntője volt, ráadásul a riválisunk ellen szenvedtünk vereséget".

A Vörösök végzetét egy húszperces rövidzárlat okozta az első félidő végén és a második játékrész elején, hiszen mind a négy gólt ebben a periódusban kapta a Liverpool. Slot ezzel kapcsolatban kifejtette, ha még egy ilyen időszakba beleesik csapata, ugyanúgy négy gólt fognak kapni a Paris Saint-Germantől, így fontos, hogy úgy teljesítsen a gárda az egész meccsen, mint a City elleni első 35 percben.

Wirtz továbbra is hisz Slotban

Hiába ért el sikereket a holland vezetőedző irányításával a Liverpool a bajnoki cím megszerzésével, az idei szezonban a BL-indulásért kell harcolnia a csapatnak (amiben nagy segítség, hogy tegnap hivatalossá vált, hogy öt angol csapat indulhat az elitsorozatban a következő szezonban).

Az együttes német középpályása, Florian Wirtz viszont egyértelművé tette, hisz a menedzser képességeiben:

"Természetes hiszünk az edzőben. Hinnünk kell, mert az előző idényben bajnokságot nyert vele a Liverpool, és idén is sok jó meccsünk akadt. Szerettünk volna egy jobb szezont, de még mindig van miért harcolni".

Forrás: BBC

