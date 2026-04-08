Az Ágyúsok sikere nemcsak a továbbjutás szempontjából, hanem az angol futball érdekei miatt is kulcsfontosságú volt. A Sky Sports írta meg elsőként, hogy azzal a győzelemmel az angol klubok behozhatatlan előnyre tettek szert az UEFA koefficiens-rangsorában, ezért már biztosan begyűjtötték a plusz egy BL-helyezést.

31 kör után a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool foglalja el az ötödik helyet, igaz, csak egy ponttal van lemaradva mögötte a Chelsea, amely így szintén a BL-ért harcolhat.

Jelen állás szerint az angolon kívül a spanyol élvonal kaphatja a másik bónuszpozíciót: a spanyol együttesek ugyanis átlagban 20.281 koefficienspontot gyűjtöttek, szemben a német gárdák 19.714-ével vagy az olasz együttesek 18.900-ával.

Mint ismert, a 2024-25-ös idénytől bevezetett új BL-formátum óta az Európai Labdarúgó-szövetség egy-egy plusz helyet tart fönn a két legtöbb koefficienspontot gyűjtő ország bajnokságának. A mögöttünk hagyott szezonban az egyiket szintén a Premier League érdemelte ki.

