Szenzáció: a Tottenham Hotspur ajánlatot tett a Liverpool balhátvédjéért

A Tottenham Hotspur azon dolgozik, hogy megerősítse több sérüléstől is sújtott védelmét, így az átigazolási időszak utolsó napján megkörnyékezték Andy Robertsont - számolt be róla a Sky Sports riportere. A Sarkantyúsok konkrét ajánlatot is tettek a Liverpool orra elé, amely azonban nem szeretné elengedni Kerkez Milos posztriválisát.

Már csak azért is érdekes, hogy az angol bajnoki címvédő megtartotta a 90-szeres skót válogatott játékost, mert nyáron lejár a szerződése, így ez lett volna az utolsó lehetőség, hogy átigazolási díj ellenében távozzon az Anfieldről.

A Spurs egyébként egy hónapon belül már másodjára próbálkozott Robertson megvásárlásával. Ez arra enged következtetni, hogy az elsők között tárgyalhatnak a játékossal az esetleges nyári folytatást illetően.

Thomas Frank összesen kilenc játékosára nem számíthatott a vasárnapi, Manchester City elleni rangadón (2-2), közülük hárman, Ben Davies, Pedro Porro és Micky van de Ven, a védelemből dőltek ki.

ÉLŐ! Kövesd az átigazolási időszak utolsó óráit a GOAL-on. Ha velünk tartasz, egyetlen átigazolásról sem maradsz le! Tarts velünk!