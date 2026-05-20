Újra különleges estére készül az Anfield: a Liverpool vasárnapi, Brentford elleni bajnokiján nemcsak Mohamed Szalah és Andy Robertson búcsúja kerül a középpontba, hanem Jürgen Klopp visszatérése is.

A korábbi vezetőedző – aki korszakos sikereket ért el a klubbal – személyesen is jelen lesz a stadionban a két közönségkedvenc utolsó hazai mérkőzésén. A hírt több angol forrás mellett a Liverpool Lovers Fanpage bejegyzése is megerősítette. Klopp nézőként nem először tér vissza az Anfieldre.

A Liverpoolnál már javában készülnek az érzelmes búcsúra. Angol sajtóhírek szerint külön mozaikokkal tisztelegnek Mohamed Szalah és Andy Robertson előtt az Anfield lelátóin. Szalah a Kop lelátón kap különleges vizuális üzenetet, míg Robertson előtt a Sir Kenny Dalglish Stand szurkolói hajtanak fejet.

Szalah kilenc év után távozhat Liverpoolból, és a klub történetének egyik legmeghatározóbb játékosaként búcsúzhat. Az egyiptomi támadó Premier League-címeket, Bajnokok Ligáját és számos egyéni elismerést nyert a vörösökkel, miközben minden sorozatot figyelembe véve több mint 250 gólt szerzett.

Andy Robertson szintén Klopp egyik legfontosabb embere volt a sikerkorszakban. A skót balhátvéd 2017-ben érkezett Liverpoolba, és a szurkolók egyik kedvence lett elképesztő munkabírásával, agresszív játékával és vezéregyéniségével.

A történet külön érdekessége, hogy Klopp neve az elmúlt napokban ismét előkerült Mohamed Szalah nyilatkozatai kapcsán. Az egyiptomi klasszis nemrég arról beszélt, hogy hiányzik számára az a „heavy metal football”, amelyet Klopp honosított meg Liverpoolban. A támadó szerint a klub identitását újra az intenzív, agresszív futballnak kellene meghatároznia.

Az Anfield tehát ismét egyszerre lehet ünnepi és melankolikus helyszín: Klopp visszatér, két ikon búcsúzik, a szurkolók pedig egy korszak utolsó fejezetét láthatják élőben.

