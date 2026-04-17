Kieső helyen áll a Spurs, de már a nyári sztárigazolásokat tervezik - Tóth Alex csapattársa is célkeresztben

Korábban már beszámoltunk róla, a Liverpooltól kilenc év után távozó skót balhátvédje, Andy Robertson is a Sarkantyúsoknál köthet ki, ám ehhez a bennmaradásnak mindenképpen meg kell lennie az észak-londoni csapatnak.

Senesi esetében is ennek a feltételnek mindenképpen kell teljesülnie, hiába folynak a tárgyalások előrehaladott formában. Ez a helyzet pedig korántsem lesz egyszerű, hiszen a Spurs a 18. helyen áll jelen pillanatban az angol bajnokságban, két pontra a már biztos helyen lévő West Ham Unitedtől.

Senesi 2022-ben érkezett a Bournemouth gárdájához, ahol az első két szezonjában kirobbanthatalan kezdő volt, az előző idényben viszont a Huijsen-Zabarnyi páros kiszorította őt a csapatból. A duó viszont nagy pénzért távozott Bournemouthból tavaly nyáron, így megnyílt az esély az argentin védőnek, hogy visszakerüljön Andoni Iraola együttesébe. Annyira jól sikerült ez, hogy kétszer az argentin válogatott mezét is magára húzhatta Senesi. Vele együtt egyébként Iraola is elhagyja a klubot nyáron, mikor kontraktusa lejár a dél-angol együttesnél.

Forrás: The Athletic

