Andrew Robertson tiszta vizet öntött a pohárba a meghiúsult Spurs-transzferrel kapcsolatban

Januárban komolyan felmerült, hogy Andy Robertson a Tottenham Hotspur futballistája lesz, ám végül nem köttetett üzlet a két klub és a játékos között.

Robertson most tiszta vizet öntött a pohárba, és elmondta, ugyan voltak tárgyalások a felek között, végül mégis Liverpoolban maradt a klubbal BL-győztes és Premier League-bajnok skót balhátvéd.

“Természetesen volt érdeklődés - voltak megbeszélések a klubok között, de úgy döntöttem, maradok. Elkötelezett voltam a Liverpoolhoz az utóbbi kilenc évben. Ez a klub megadott nekem mindent, és én is megadtam mindent a klubnak. Mindig is azt mondtam, a beszélgtés köztem és a klub között, az köztünk marad. Nagyon jó a kapcsolatom az itteni emberekkel. Amikor megszületik a döntés, arról időben tájékoztatunk mindenkit” - mondta Robertson, aki legutóbb a Wolves elleni FA-kupa meccsen játszott nagyszerűen Kerkez Milos helyén, góllal és gólpasszal járult hozzá a Liverpool továbbjutásához.

Forrás: ESPN





