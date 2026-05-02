Alexander Isak újra megsérült, ki kell hagynia a Manchester United elleni rangadót

Főhet Slot feje a United elleni rangadó előtt, ugyanis kénytelen lesz nélkülözni Alexander Isakot, miután edzés közben ágyéksérülést szenvedett.

A helyzet pedig egyre kritikusabb a Mersey-partján, ugyanis a támadósor kezd elfogyni a Liverpoolnál. Hugo Ekitiké a Paris Saint-Germain elleni BL-negyedöntőben szenvedett achilles-ín sérülést, Mohamed Szalah pedig izomsérülés miatt harcképtelen.

Isakot 130 millió fontért vásárolta a Liverpool a Newcastle Unitedtől, az első idénye az Anfielden viszont egyelőre egy rémálommal ér fel a svéd center számára. A Premier League-ben mindössze 13 meccsen tudott pályára lépni a csatár, ezeken pedig mindössze három gült szerzett, legutóbb a múlt heti, Crystal Palace elleni győztes bajnokin. Egyelőre nem tudni, pontosan mennyi kihagyás vár Isakra.

A Liverpool vasárnap délután a Manchester United otthonában lép pályára, egy győzelemmel pedig akár a harmadik helyre is felléphetnek Szoboszlai Dominikék, éppen a Manchester Unitedet letaszítva a dobogóról.

Forrás: The Sun

