Szép fokozatosan átvette a találkozó irányítását a Liverpool, de a Crystal Palace kontratámadásaiban valamelyest több veszély lakozott. Igaz, a 22. percben éppen a Vörösök vezettek ellenakciót, aminek a végén tizenegyeshez jutottak. Végül a videóbíró visszavonta az ítéletet.

Kevés kísérlet is elég volt ahhoz, hogy a Liverpool megszerezze a vezetést: a 35. percben Alexis Mac Allister átlövésébe nyúlt bele Alexander Isak, majd a svéd csatár is lőtt, ráadásul a kapuba. 1–0.

Ugyanakkor a 40. percben csaknem egyenlítettek a londoniak, akik egy szabadrúgás után újra beadtak, amire Jean-Philippe Mateta érkezett, a fejesét azonban nagy bravúrral hárította Freddie Woodman.

Mint később kiderült, ezzel nemcsak góltól mentette meg a csapatát, hanem kulcsszerepet játszott abban, hogy megduplázza az előnyt a címvédő. Az ebből vezetett kontratámadás végén Andrew Robertson helyezett laposan a hosszú sarokba. 2–0.

A fordulást követően el-el jutott a támadóharmadba mindkét fél, ám a lövések elmaradtak. Egészen a 64. percig, amikor Ismaila Sarr-ra jött ki egy vendég támadó átmenet, Virgil van Dijk viszont kiszorította, így erőtlen lett a befejezése.

A 71. minutumban egy érdekes góllal szépített a Crystal Palace. Sarr lépett ki ziccerben, aki kilőtte Woodman térdét, a kipattanót pedig Daniel Munoz emelte a kapuba. Ezt azért tehette meg, mert az angol hálóőr a földön ragadt. Pécsinek ugyan szóltak, hogy készülődjön, Woodman ellenben folytatni tudta a játékot. 2–1.

Innentől egyre többször vezethette lendületből a labdát a liverpooli védelemre Oliver Glasner csapata, egy lesgyanús szituációban még a kapufát is eltalálta.

A 87. percben Kerkez váltotta Robertsont, így a magyar balhátvéddel a pályán ünnepelhettek győzelmet a Mersey-partiak. A 90+7. percben még egy bedobás után Florian Wirtz ragasztott egy bombagólt az ellenfél kapujába. 3–1.

Sikerükkel pontszámban beérték a fordulót vereséggel záró Aston Villát, sőt, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően feljöttek a negyedik helyre.

