A BL mellett a helyezés sem mindegy

Neville a Sky Sport szerint saját podcastjében arról beszélt, hogy Michael Carrick és Arne Slot sem engedhet meg magának egy megalázó vereséget az ősi rivális ellen. Bár mindkét klub jó eséllyel ott lesz a következő idény Bajnokok Ligájában, a szakember szerint a presztízs és az edzők megítélése miatt óriási a tét.

A Manchester United jelenleg három ponttal előzi meg a Liverpoolt, miközben már csak négy forduló van hátra a szezonból. Egy hazai sikerrel az Old Traffordon a United matematikailag is bebiztosíthatná BL-indulását. Neville ugyanakkor hangsúlyozta: a helyezésnél sokkal fontosabb lehet, milyen benyomást kelt a két csapat a rangadón.

A szerződés is tét lehet

A korábbi angol válogatott játékos szerint továbbra is kérdéses, hogy Carrick hosszú távon megkapja-e a vezetőedzői pozíciót Manchesterben, amiről már mi is írtunk korábban. Ugyanakkor Slot helyzete sem teljesen stabil Liverpoolban a hullámzó idény után. A holland szakember is csak meccsről meccsre tervez. Neville most úgy fogalmazott, hogy egy súlyos vereség újra felerősíthetné a két trénerrel kapcsolatos kételyeket.

Carrick az elmúlt hetekben több dicséretet is kapott a brit médiában taktikai rugalmassága miatt, különösen a Brentford elleni győzelem után, ahol meccs közben váltott sikeresen szerkezetet. Slot eközben egy nehéz szezon ellenére továbbra is harcban tartotta a Liverpoolt a BL-helyekért.

Helyezéstől függetlenöül is rangadó

A Manchester United és a Liverpool FC rivalizálása továbbra is az angol futball egyik legnagyobb presztízsű párharca, amely rendszerint független aktuális helyezésektől.

