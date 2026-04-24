Ekitiké a Liverpool-PSG mérkőzésen sérült meg

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Hugo Ekitiké súlyos sérülést szenvedett a PSG elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágóján, a Liverpool francia támadójának elszakadt a Achilles-ína. Ekitiké sérülése az egyik legsúlyosabb sérülés, amit a futball pályán össze lehet szedni, a francia támadó leghamarabb 2026 decemberbében térhet vissza, de nagy valószínűséggel már csak 2027-ben léphet ismét a pályára, így a 2026-os világbajnokságot is kénytelen lesz kihagyni.

Ekitikét már meg is műtötték

A súlyos sérülést követően műtétre volt szükség, amelyet sikeresen el is végeztek. A 23 éves csatár a közösségi oldalán jelentkezett be a beavatkozás után:

„Már itt vagyok, hamarosan visszatérek”

– üzente a szurkolóknak Ekitiké

Ekitiké kerekesszékkel, mankóval vagy járókerettel tud csak közlekedni

A támadó a rehabilitáció első szakaszát otthon tölti, mivel jelenleg nem tudja terhelni a jobb lábát, így járókerettel, mankóval, illetve kerekesszékkel közlekedik.

Felépülését a Liverpool orvosi és rehabilitációs stábja felügyeli majd, a visszatérés pedig hosszabb folyamat lesz: előreláthatóan 9–12 hónap múlva térhet vissza a pályára.

