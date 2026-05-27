Goal.com
LiveJegyek
Crystal Palace Fans Protest Against UEFA Decision to Demote The Club From Europa League To The Europa Conference LeagueGetty Images Sport
Szabó Kristóf

Rátámadtak a Crystal Palace szurkolóira a Konferencialiga döntője előtt + VIDEÓ

Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano
Conference League

Fekete ruhás, szervezett huligáncsoport támadt rá a Crystal Palace szurkolóira Lipcse belvárosában a csapat Konferencialiga-döntője előtt, amit rohamrendőröknek kellett megfékezni a fináléra készülő német városban.

A The Telegraph szerint kedd délután egy feketébe öltözött csoport rárontott egy bár előtt a gyülekező Crystal Palace-szurkolókra. A  támadók székekkel és üvegpoharakkal dobálták meg a londoni drukkereket, akiket felkészületlenül ért az akció. Az elkövetők pontos kiléte egyelőre nem tisztázott, a találgatások szerint vagy a másik döntős, spanyol Rayo Vallecano radikális szurkolói, vagy a helyi negyedosztályú FC Lokomotive Leipzig ultrái állhatnak a háttérben, akik köztudottan preferálják a fekete öltözetet.

A Crystal Palace drukkerei közül többen is felvették a kesztyűt, ami aztán durva, közvetlen összecsapásokhoz is vezetett. A nagy erőkkel kivonuló rendőröknek végül sikerült bekeríteni egy nagyjából hatvan főből álló csoportot, akit az elsődleges felbujtónak tartottak.

Conference League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Az idei Konferenecialiga-döntője mindkét klub életében történelmi jelentőségű, a mérkőzés előtti napokban pedig békésen keveredtek egymással az angol és spanyol szurkolók Lipcsében, így a jelenetek némileg beárnyékolják a finálét.

A történelmi találkozó mindkét együttesnek óriási téttel bír, ugyanis mind a Crystal Palace, mind a Rayo Vallecano története első nemzetközi trófeáját szerezheti meg. A találkozót IDE KATTINTVA élőben követheted szerda este 21 órai kezdettel.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés