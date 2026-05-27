Rátámadtak a Crystal Palace szurkolóira a Konferencialiga döntője előtt + VIDEÓ

A The Telegraph szerint kedd délután egy feketébe öltözött csoport rárontott egy bár előtt a gyülekező Crystal Palace-szurkolókra. A támadók székekkel és üvegpoharakkal dobálták meg a londoni drukkereket, akiket felkészületlenül ért az akció. Az elkövetők pontos kiléte egyelőre nem tisztázott, a találgatások szerint vagy a másik döntős, spanyol Rayo Vallecano radikális szurkolói, vagy a helyi negyedosztályú FC Lokomotive Leipzig ultrái állhatnak a háttérben, akik köztudottan preferálják a fekete öltözetet.

A Crystal Palace drukkerei közül többen is felvették a kesztyűt, ami aztán durva, közvetlen összecsapásokhoz is vezetett. A nagy erőkkel kivonuló rendőröknek végül sikerült bekeríteni egy nagyjából hatvan főből álló csoportot, akit az elsődleges felbujtónak tartottak.

Az idei Konferenecialiga-döntője mindkét klub életében történelmi jelentőségű, a mérkőzés előtti napokban pedig békésen keveredtek egymással az angol és spanyol szurkolók Lipcsében, így a jelenetek némileg beárnyékolják a finálét.

A történelmi találkozó mindkét együttesnek óriási téttel bír, ugyanis mind a Crystal Palace, mind a Rayo Vallecano története első nemzetközi trófeáját szerezheti meg.

