Mateta volt a hős, a Crystal Palace nyerte a Konferencialiga-döntőt

Történelmi jelentőségű volt mindkét csapat számára a finálé, ugyanis egyik csapat sem nyert soha korábban európai kupát. A Crystal Palace legutóbb 1998-ban szerepelt az Intertotó-kupában, míg a Rayo Vallecano a 2000-2001-es szezonban menetelt a negyeddöntőig az UEFA-kupában, így mindkét csapat számára a tét az első nemzetközi siker és az Európa-liga indulás volt.

Az első félidő inkább a kivárásról szólt, egyik csapat sem vállalt túlzott kockázatot, így a helyzetek száma is alacsony volt az első játékrészben. A 25. percben spanyol részről Alemao próbálkozott, de mellément a lövése a tizenhatoson belül, a félidő hosszabbításában pedig a Crystal Palace szerezhetett volna vezetést, de Wharton tökéletes beadása után Mitchell öt méterről mellé fejelt.

A fordulás után magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az angol együttes, az 51. percben pedig a vezetést is sikerült megszerezni: Wharton lövését még tudta védeni a Rayo kapusa, a kipattanóra azonban Mateta gyorsan és jól reagált, és az üres kapuba lőve juttatta előnyhöz a Crystal Palace-t, 1-0. Itt valószínűleg megérezte a vérszagot az angol klub, ugyanis négy perc elteltével Pino járt nagyon közel az újabb találathoz, ám 25 méterről leadott szabadrúgása csupán a két kapufát találta el.

A Crystal Palace mindent megtett, hogy ebben a periódusban akár el is döntse a meccset, de az 57. percben Pino kiszolgálása után Mateta ziccerét védte Batalla. Ettől kezdve azonban magához tért a Rayo Vallecano, és sikerült egyre nagyobb nyomás alá helyezni a londoni ellenfelet, de ziccerig már nem jutottak el, így a Crystal Palace nyerte a Konferencialigát!

Ezzel a sikerrel a távozó Oliver Glasner a harmadik trófeáját nyerte a Sasokkal, egy FA-kupa és egy Angol Szuperkupa után a Konferencialigát is elhódította a londoni együttes, és a következő szezonban az Európa-ligában indulhat a Crystal Palace.

