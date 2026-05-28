"Ez a siker minden rossz teljesítményt feledtet" – így látta Király Gábor volt csapata Kl-győzelmét

A 108-szoros magyar válogatott kapus a finálénak otthont adó lipcsei stadionból szurkolta végig egykori együttese döntőjét, amit követően emlékeztetett, hogy két szezon alatt három trófeát is begyűjtött a Crystal Palace.

"Én azt gondolom, az egész sorozat nagyon jó volt, és ahogy említetted az FA-kupát és a Szuperkupát is megnyerték, majd ezt a Konferencialigát is, úgyhogy nagyon jó, hogy ennek személyesen is részese tudtam lenni."

Arra a kérdésre, mennyit változott a csapat játéka azóta, hogy eligazolt a klubtól, kiemelte, alkalmazkodott a Palace a nemzetközi szinthez.

"Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi porondhoz. Azt gondolom, hogy ebben az évben januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaporond azt megérte, úgyhogy azt gondolom, ez a siker mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt feledtet."

– vélekedett a Crystal Palace-sapkát viselő Király, aki a döntő hangulatát is részletezte.

"26 év alatt megfordultam egy-két helyen a pályán, és most lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat – csak hallani kell. Varázslatos, ezt játékosként korábban el se tudtam képzelni, így ha időm engedi, akkor mindig kimegyek mérkőzésekre."

A mackónadrágjáról elhíresült hálóőr 2004-ben igazolt a Hertha Berlintől a Crystal Palace-hoz, amelynél két szezonban is az ő nevével kezdődött az összeállítás. Először a 2006-07-es kiírásban adta őt kölcsön a klub, ideiglenesen megfordult a West Hamnél és az Aston Villánál is, mígnem 2007 nyarán végleg távozott a Burnleyhez.

